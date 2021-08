Pallamano. Ottimo test per il Salumificio Riva Molteno al memorial Tacca

A due settimane dall’inizio del campionato di Serie A2 primo impegno per il Molteno

“Il torneo è servito per conoscerci meglio e sviluppare il nostro gioco, mettendo in risalto anche le potenzialità dei nostri giovani”

MOLTENO – Un quadrangolare di indubbio interesse, sia sul piano tecnico che sul piano agonistico. La possibilità per il tecnico Dumnic di conoscere meglio i nuovi arrivati e i giovani che avrà a sua disposizione per la nuova stagione e, soprattutto, per mettere in pratica le impostazioni del nuovo coach, provate nella preparazione estiva. A due settimane dall’inizio del campionato di Serie A2, il Salumificio Riva Molteno, ha partecipato al 24° Memorial Tacca, torneo dove ha affrontato i padroni di casa del Cassano Magnago, i francesi del Monaco e i bresciani del Palazzolo.

Grande prova dei moltenesi nella prima gara contro i padroni di casa di mister Kolec, compagine impegnata nella massima categoria. Partita molto vivace, conclusa con il punteggio di 24-22 (primo tempo 14-11), con un Salumificio Riva Molteno sempre a ridosso del team di casa. Da segnalare le sette reti di Giacomo Redaelli, e le cinque marcature di Andrea Brambilla. A segno anche Leonardo Colombo (4), Davide Campestrini (3), Nicolò Garroni (2) e Gioele Mella.

Nella seconda sfida giocata sabato, il Molteno si è arreso alla forte compagine francese del Monaco per 25-35 (primo tempo 13-20). Domenica mattina si è disputata invece l’ultima gara in programma contro il Palazzolo, formazione neopromossa che disputerà il prossimo campionato di Serie A2, con una netta vittoria del Salumificio Riva Molteno per 28-17 (primo tempo 12-7). Splendida prova di Leonardo Colombo autore di sette reti. Cinque le marcature di Garroni e Sangiorgio. A segno anche Redaelli (3), Riva e Tagni (2), Marzocchini, Mella, Crippa e Bonanomi con una rete a testa.

Per la cronaca il torneo è stato vinto dal Cassano Magnago, secondo il Monaco, terzo il Salumificio Riva Molteno e quarto il Palazzolo.

“Un torneo che ci è servito molto, considerato il fatto che non riusciremo a fare altre amichevoli. E’ servito per conoscerci meglio e sviluppare il nostro gioco, mettendo in risalto anche le potenzialità dei nostri giovani – ha detto il tecnico Branko Dumnic -. La partita con Cassano si poteva anche vincere, ma abbiamo sbagliato alcune facili conclusioni. Una sfida molto equilibrata. Contro i francesi abbiamo pagato molto sul piano della loro fisicità, mentre contro Palazzolo abbiamo sviluppato delle ottime giocate, con i nostri giovani che hanno dato un forte contributo”.