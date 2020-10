Pallamano. Positivo al covid un giocatore del Molteno, rinviata la gara col Pressano

Match bloccato a meno di due ore dall’inizio

La società ha immediatamente attivato tutti i protocolli di sicurezza

MOLTENO – E’ con grande dispiacere che l’H.C. San Giorgio Molteno comunica la positività di un giocatore della formazione moltenese, accertata solo nel tardo pomeriggio, a meno di due ore dall’inizio della competizione. Le squadre, avvisate tempestivamente, sono rimaste nei rispettivi spogliatoi.

Pertanto il match Salumificio Riva Molteno – Pressano in programma mercoledì 14 ottobre, è stato rinviato a data da destinarsi. La società si è mossa con tempestività, nel momento in cui si è ricevuta la conferma del caso di positività, disponendo immediatamente tutti i protocolli per la sicurezza di entrambe le squadre, arbitri, tifosi e dirigenti.