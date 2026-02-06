Pallamano. Riparte il campionato del Salumificio Riva Molteno

Sabato 7 febbraio alle 20 al palazzetto di via Della Stazione il match contro il Vigasio

MOLTENO Riparte il campionato di Serie A Silver per la prima squadra dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, impegnata sabato 7 febbraio alle 20 al palazzetto di via Della Stazione contro il Vigasio. Si tratta dell’ultima giornata del girone d’andata del raggruppamento A, che vede attualmente i moltenesi saldi al primo posto con 15 punti all’attivo, a più uno sul Verdeazzurro Sassari e a più due sul Secchia Rubiera, che nel frattempo si affronteranno nello scontro diretto in casa dei reggiani.

Il Vigasio occupa invece la quarta piazza in graduatoria a quota nove punti. Gli oronero vengono da un ottimo periodo di preparazione nelle ultime settimane, in cui, oltre al classico lavoro in palestra, si sono svolte tre amichevoli di prestigio contro formazioni di Serie A Gold come Cassano Magnano, Metelli Cologne e Merano. Tre impegni che sono serviti a coach Danilo Gagliardi Junior per testare la condizione della squadra in vista della seconda parte di stagione. Il Molteno è chiamato a confermare quanto di buono fatto nelle prime otto giornate con un ruolino di marcia quasi perfetto: sette vittorie e un pareggio.

“I test ci hanno permesso di mantenere il ritmo partita in vista della ripresa e abbiamo espresso un buon gioco, nonostante qualche assenza – spiega coach Gagliardi Junior -. Ora ci rituffiamo nel campionato e il primo impegno che ci riserva il calendario è da prendere con le molle, perché il Vigasio è una squadra ben allestita e che gioca un’ottima pallamano. Hanno in organico due giocatori che conosciamo molto bene, ovvero il terzino sinistro ungherese Balint Somogyi e il terzino destro Daniele Soldi, che nella stagione 2024/2025 vestivano la maglia del Metelli Cologne e li abbiamo incrociati ai playoff, poi vinti da loro con la promozione in Serie A Gold. Un altro giocatore da temere è il pivot Matteo Ballardini, terminale offensivo che coinvolgono spesso nel loro gioco. Dovremo farci trovare pronti, perché sarà davvero tosta. Mi aspetto che i ragazzi diano il massimo”.

Soldi è il miglior marcatore della formazione veronese con 57 reti all’attivo, seguito da Ballardini con 37 e Somogyi con 31.

La classifica di Serie A Silver: HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno 15, Verdeazzurro Sassari 14, Secchia Rubiera 13, Vigasio 9, Malo, Palazzolo e Paese 8, Belluno 5, San Vito Marano e Pantarei Modena 0.