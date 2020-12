Pallamano. Sabato il match di recupero tra Molteno e Pressano

Dopo due rinvii, causa Covid, finalmente si gioca

Fischio d’inizio sabato alle 18 al PalaSangiorgio di Molteno

MOLTENO – Sabato pomeriggio alle 18, al PalaSangiorgio, si disputerà il match di recupero tra i padroni di casa del Salumificio Riva Molteno ed il Pressano.

Match valido per la quarta giornata di andata del campionato della Serie A Beretta. Un recupero che finalmente si giocherà quello tra Molteno e Pressano, perché in due circostanze, entrambe ovviamente con il Covid che ha fatto da protagonista in negativo, le due formazioni hanno dovuto alzare bandiera bianca. La prima sfida si doveva giocare a fine settembre come da programma del calendario ufficiale. Successivamente era stata posticipata al 14 ottobre, come data del recupero, per poi essere di nuovo rinviata.

Il Pressano è una formazione decisamente di grande rispetto, disponendo nel suo gruppo di atleti con molta esperienza, dotati di buona prestanza fisica e caratura tecnica, rosa arricchita da giovani molto interessanti. Una squadra compatta che sta disputando un buon campionato considerato che, attualmente, il Pressano occupa la sesta posizione. Il Salumificio Riva Molteno arriva da due buone partite, giocate con grande intensità. La squadra, con le indicazioni del nuovo tecnico Onelli, sta crescendo di partita in partita, trovando quella giusta consapevolezza nei propri mezzi che fa certamente ben sperare per il futuro e per un girone di ritorno impegnativo ma certamente molto sfidante.

“Contro Siena abbiamo mostrato una crescita costante, soprattutto in attacco, dove siamo stati più fluidi e decisi al tiro – dichiara coach Onelli – A volte siamo ancora ingenui in fase difensiva, dove concediamo troppe azioni pericolose agli avversari. Sono certo che sabato saremo più attenti, anche su questo aspetto. Pressano è una squadra solida, la maggior parte di loro giocano insieme da tempo e si conoscono a memoria. Sono reduci da una vittoria con Bolzano sono carichi, ma faremo di tutto per togliergli alcune certezze. I ragazzi si sono allenati intensamente questa settimana, preparando al meglio questa partita. Daremo il massimo per portare a casa due punti per noi fondamentali”.

L’ obiettivo dei ragazzi e della società è quello di continuare a credere con convinzione nel proprio percorso per raggiungere la salvezza nella massima serie. La strada intrapresa è certamente quella giusta, il cammino è ancora molto lungo, ora mancano solo i risultati per dare il morale giusto.