Pallamano. Salumificio Riva Molteno, domenica posticipo contro Oriago

Imperativo vincere e non commettere passi falsi

“Sulla carta dovrebbe essere una sfida tranquilla, ma tocca a noi renderla tale. Il morale della squadra è alto”

MOLTENO – Salumificio Riva Molteno si prepara a scendere in campo contro l’Oriago, questa domenica alle ore 17, con un unico imperativo: vincere. La sfida in casa al PalaSangiorgio arriva dopo un ottimo girone di ritorno disputato dalla squadra del tecnico Branko Dumnic, con ben sette vittorie su otto incontri giocati. Attualmente, i padroni di casa del Molteno si trovano al terzo posto in classifica, mentre l’Ornago non ha ancora conquistato un punto in questa fase di ritorno: l’ultima vittoria risale al match contro San Vito Marano.

Salumificio Riva Molteno non dovrà commettere passi falsi per non farsi riassorbire dal team vicentino dell’Arcom in primis, distante solo tre punti, ma anche dal Cologne. Le prime tre formazioni in classifica al termine del campionato, parteciperanno alle Final Eight per l’assegnazione dei due posti disponibili per la Serie A Gold, mentre le squadre dal quarto al sesto posto in classifica, parteciperanno alle sfide per la qualificazione alla nuova Serie A Silver, che prevedrà un girone unico a livello nazionale.

Sentiamo le parole del DS moltenese, Matteo Somaschini per la presentazione del prossimo match: “Il morale della squadra è alto. Per l’impegno di molti dei nostri ragazzi nel torneo Youth League Under 20 appena concluso, la squadra ha preso una breve pausa di pausa, tornando ad allenarsi martedì. Possiamo affermare che sulla carta dovrebbe essere una sfida tranquilla, ma tocca a noi renderla tale. Abbiamo assistito ad alcuni incontri dell’Oriago, squadra che in alcune circostanze ha messo in difficoltà team decisamente più attrezzati. Ma il Molteno di oggi, è sicuramente competitivo. Non ci sarà Vidovic. Il giocatore si era infortunato a Cologne, e per precauzione, non farà parte del roster. Dobbiamo continuare sul percorso intrapreso prima della sosta e riprendere il nostro ritmo partita, per cercare di vincere tutte le prossime sfide. Tra due settimane a Molteno arriverà la capolista Eppan. Una sfida importante per la nostra stagione”.

La società H.C. San Giorgio Molteno avrà inoltre il piacere di avere ospiti i bambini e bambine che hanno partecipato al ‘Progetto scuola 2023′. L’ invito, con ingresso gratuito, sarà esteso anche a genitori e professori.