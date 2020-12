Pallamano. Salumificio Riva Molteno in tilt nel 2° tempo: ko con Pressano

Cade in casa la formazione di mister Onelli che perde 21 a 27

MOLTENO – Un primo tempo encomiabile, perfetto, da grande squadra. Poi nella ripresa succede ciò che non ti aspetti, un black out inaspettato. Il Molteno perde 21 a 27 nel match di recupero della quarta giornata di andata del campionato nazionale della Serie A Beretta.

Pressano espugna il fortino di Molteno, con la compagine di coach Onelli che chiude questa travagliata stagione 2020-2021 con una sconfitta.

Una partita dai due volti, un primo tempo con una squadra rivitalizzata, concentrata e determinata. Un secondo tempo senza attenuanti, dove purtroppo si è visto un Molteno non pervenuto, lo dimostrano le sole cinque reti segnate.

“Sono state due partite in una – commenta a fine partita mister Onelli – Un primo tempo pressoché perfetto. I migliori trenta minuti giocati fino adesso. Nel secondo tempo ci siamo lasciati innervosire da fischiate poco chiare ed esclusioni a ripetizione, sbagliando molto anche dai sei metri. Con questi concetti la partita è completamente cambiata, riuscendo a segnare solamente cinque reti nel secondo tempo. Complimenti al Pressano per questo secondo tempo. Hanno mostrato una grande maturità ed esperienza nello gestire momenti di difficoltà, cosa che a noi ancora manca”.

La cronaca della partita si riassume con un Molteno che parte forte portandosi sul 4-0 grazie alle reti di Soldi, Dall’Aglio e Vujnic. Lo score del +4 rimane per tutto il primo tempo, frazione che si conclude 16-12 con l’ultima realizzazione centrata da Gligic. Nella ripresa l’inaspettato. Sul 17- 13 Pressano infila un parziale di sei reti a zero: 17-19. Alonso accorcia le distanze, ma ancora il team trentino allunga decisamente portandosi sul 19-26 per poi concludersi sul 21 -27.Bravo il Pressano nel crederci sino alla fine.

Ora un periodo di riposo per le festività natalizie, ma soprattutto per fare un reset di ciò che è stato il girone di andata.

Il 4 gennaio si ripartirà, nella speranza di vedere una squadra nuova, sotto tutti i punti di vista. Rimangono 14 partite ed il recupero contro Siracusa in via di definizione. Sarà un 2021 che necessariamente dovrà essere un nuovo anno sotto tanti aspetti, in primis, si spera, post Covid.

A livello sportivo invece dovrà essere una vera ripartenza, con il tempo necessario per prepararsi al meglio, dove la prima partita sarà il 30 gennaio in casa del Brixen. C’è tanto lavoro da fare con l’obiettivo salvezza che non si sposta di un millimetro.

TABELLINO

Salumificio Riva Molteno: Alonso 1, Beretta, Brambilla, Dall’Aglio 1, Dell’Orto, Galizia, Gligic 1, Knezevic 7, Mella 1, Randes, Redaelli 1, Riva, Soldi 3, Sperti 1, Tagni, Vujnic 5.