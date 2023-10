Pallamano. Salumificio Riva Molteno pronto per la sfida col Romagna

Il DS Somaschini: “Andiamo sul campo del Romagna giocando tutte le nostre carte che abbiamo a disposizione”

MOLTENO – In campo, sabato sera, per la quarta giornata di andata del campionato di serie A Silver di pallamano, con la formazione del Salumificio Riva Molteno, che farà visita al Romagna, compagine che si trova sopra di un punto (3 punti) dalla compagine moltenese del tecnico Branko Dumnic (2 punti).

Una sfida molto particolare, considerato che Molteno, in caso di vittoria andrebbe a scavalcare in classifica la formazione di coach Moriana, ma soprattutto, il team lecchese, va ad affrontare una formazione ancora imbattuta in questa stagione 2023-24, con Romagna, che nelle tre precedenti sfide disputate, ha sempre pareggiato. Un caso decisamente particolare nella pallamano. Il Molteno, settimana scorsa, ha mosso la sua classifica, vincendo una partita (non facile Ndr) contro la giovane formazione del Campus Italia. Sentiamo il ds Matteo Somaschini

“E’ una squadra che tra le mura amiche dà il meglio di sé, ed è una squadra esperta composta da giocatori che hanno disputato anche la A1. Ogni partita è un discorso a sé, e come affermato, quest’anno tutti possono vincere su tutti. Non ci sono grandi divari tecnici ed agonistici tra le varie squadre. Chi sbaglia meno, durante i sessanta munuti di gioco, ha forti possibilità di vincere la partita – il ds Somaschini – Dico questo perché il Molteno, nelle prime due partite disputate, ha commesso troppi errori, non riuscendo a portare a casa un risultato positivo. La squadra sta migliorando sotto ogni punto di vista, ed il tecnico Dumnic, ha costruito un forte rapporto con ogni singolo, affinchè ogni giocatore possa tirare fuori il meglio di sé stesso. I ragazzi, dopo la vittoria di settimana scorsa, hanno trovato maggiore convinzione. Andiamo sul campo del Romagna giocando tutte le nostre carte che abbiamo a disposizione. Siamo tutti consapevoli che il Molteno è una squadra forte. Ci fa molto piacere che i tifosi hanno organizzato un bus e varranno in tanti a sostenerci. L’appoggio dei nostri tifosi ci farà molto bene”.