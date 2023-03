Pallamano. Salumificio Riva Molteno schiaccia Oriago, finisce 34 a 19

Il ds Matteo Somaschini: “Brava la squadra a rimanere sempre concentrata”

MOLTENO – Posticipo casalingo domenicale per la formazione del Salumificio Riva Molteno, con la squadra di coach Branko Dumnic, impegnata domenica pomeriggio contro il fanalino di coda Oriago.

Posticipo dovuto al concentramento Youth League Under 20 femminile grazie al quale il palazzetto moltenese era più affollato del solito, con la squadra di casa sostenuta a gran voce, dal proprio pubblico.

I padroni di casa del Molteno, attualmente al terzo posto della classifica insieme al Torri, hanno dominato la gara imponendosi per 34 a 19 con il primo tempo concluso sul 19 a 8.

“In questa fase del campionato – spiega il ds Matteo Somaschini – non si possono effettuare passi falsi, per evitare di farsi agganciare dalle formazioni che ci stanno inseguendo. Il Molteno ha vinto facilmente la sfida contro Oriago. Brava la squadra a rimanere sempre concentrata, attenta, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Dopo la sosta di sette giorni, era importante per il gruppo ritrovare il ritmo gara. Il tecnico Dumnic ha fatto giocare tutti i ragazzi inseriti nel roster. Adesso – conclude Somaschini – pensiamo alla prossima sfida esterna sul campo vicentino dall’Arcom, compagine che è uscita sconfitta dal match contro Cologne”.

TABELLINO

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 5, G. Redaelli 2, Galizia 2, Mella 3, Bonanomi 2, D’Aguanno 1, Tagni 6, Colombo 2, Riva 1, Crippa 3, De Angelis 1, Campestrini 3, L. Redaelli 2, Randes.