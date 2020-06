Pallamano. Secondo innesto in casa San Giorgio Molteno, arriva Gabriele Randes

Forte portiere con una lunga esperienza in A1

“In ogni partita venderemo cara la pelle”

MOLTENO – A oggi è il più giovane portiere ad essere stato convocato nella nazionale italiana seniores: Gabriele Randes approda a Molteno. Ragazzo solare che ama fare gruppo, vanta un ottimo curriculum, caratteristiche che si sposano perfettamente con la scelta dell’Hc San Giorgio Molteno. Randes ha militato nelle varie nazionali giovanili e seniores e ha anche un lunga esperienza nel campionato di serie A1.

Nella pallamano il portiere ha un’importanza fondamentale, per questo il Salumificio F.lli Riva Molteno affiderà le chiavi della propria porta all’esperienza di Gabriele Randes, giocatore siciliano nato ad Alcamo il 6 maggio 1997. Un inserimento molto importante e di spessore nel roster del tecnico Alfredo Rodriguez.

Come è nata la tua passione per questo splendido sport?

“Un amore iniziato a 6 anni. Sicuramente il fatto che mio padre fosse l’allenatore della squadra, mi ha spinto a scegliere questo sport. Sin da subito mi sono innamorato della pallamano, ho anche coronato il sogno di poter rappresentare la mia città nel massimo campionato, oltre ad aver vinto alcuni titoli regionali giovanili ed aver partecipato a 3 finali nazionali. Un’altra bellissima esperienza è stata quella di indossare la maglia azzurra, in quanto ho partecipato a due qualificazioni europee, una con l’under 18 e una con l’under 21, e a due campionati del Mediterraneo. Grandissima soddisfazione è stata quella di esordire con la nazionale maggiore all’età di 17 anni. Dopo il diploma ho deciso di lasciare Alcamo, sono approdando al Valentino Ferrara (Benevento), scelta che ho fatto sia per tornare a giocare in A1, sia per cominciare gli studi universitari. Dopo due stagioni e mezzo a Benevento sono arrivato al Gaeta, squadra in cui ho militato sino alla fine di questa stagione”.

Sappiamo che nella tua carriera hai incrociato il Molteno come avversario?

“Molteno è una vecchia conoscenza, in quanto ci incontrammo nel

girone delle finali nazionali under 20 in quel di Prato nel 2016, inoltre ho visto dal

vivo la finale che ha assegnato lo scudetto proprio al Molteno nel 2017”.

Perché hai scelto l’Hc San Giorgio Molteno e cosa ti aspetti per la prossima stagione?

“Ho scelto Molteno nonostante avessi ricevuto altre offerte interessanti perché sin da subito la società si è dimostrata molto interessata a volermi nel suo progetto. Un progetto ambizioso di una società seria, con alle spalle tanti anni di esperienza. Inoltre, la possibilità di poter lavorare con un preparatore dei portieri come Gianni Breda, cosa che nella realtà pallamanistica italiana è difficile trovare, mi ha spinto a sposare questo progetto. Mi aspetto un anno sicuramente impegnativo, in quanto neopromossi, ma sicuramente non accetteremo il ruolo di comparsa, sarà una squadra con tanti ragazzi motivati e con alle spalle un allenatore di caratura internazionale, quale Alfredo Rodriguez, che saprà guidarci al meglio in questa nostra avventura”.

Quali sono i tuoi pregi?

“Sono determinato nel migliorarmi sempre, inoltre sono un ragazzo a cui piace fare gruppo, e sono sicuro che a Molteno troverò un gruppo unito e affiatato. In ogni partita venderemo cara la pelle, inoltre spero che al più presto possano riaprire i palasport, così da poter giocare anche davanti ai nostri tifosi che sicuramente saranno la nostra arma in più. Forza

Molteno!”.

Tutto lo staff tecnico, la dirigenza dell’Hc San Giorgio Molteno e i tifosi, danno il benvenuto a Gabriele Randes.