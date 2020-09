Pallamano, Serie A. Esordio amaro per Salumificio Riva Molteno

Gli altoatesini del Brixen vincono 29 a 22

Buon inizio gara, poi il divario fisico e d’esperienza rispetto agli avversari ha fatto la differenza

MOLTENO – Esordio amaro nel campionato di Serie A di pallamano per il Salumificio Riva Molteno. Il match casalingo contro il Brixen finisce 22 a 29 per gli ospiti.

L’esperienza e la fisicità degli altoatesini hanno fatto la differenza al PalaSanGiorgio dove Molteno esce quanto meno con la convinzione che ci sono ampi spazi di miglioramento.

Partita a dire il vero iniziata molto bene dai padroni di casa che si portano sul 2-0. Un trend positivo che si protrae per i primi venti minuti di gioco sino all’8-6. Velocità nel gioco e compattezza nei vari reparti mettono in difficoltà il Brixen. Poi gli ospiti fanno sentire il “peso” dei giocatori in campo e il Salumificio Riva Molteno accusa il colpo, chiudendo il primo tempo col parziale di 12-15.

Nell’intervallo, il tecnico Rodriguez raccomanda ai suoi ragazzi di velocizzare il gioco, arma importante per spezzare i reparti del Brixen.

Nel secondo tempo, pur caratterizzato da una buona velocità di gioco, si evidenzia una serie di errori da parte del Molteno in fase di appoggio e conclusione, portando così ad un vantaggio per gli ospiti di 7 reti ed il risultato di 16-23. Il Salumificio Riva Molteno si ricompatta, riordina le idee e ritorna a -3 da Brixen, sbagliando purtroppo la rete del -2.

Nel finale la squadra altoatesina allunga di nuovo e vince con il punteggio di 22-29, un divario di 7 reti forse troppo pesante per Molteno che comunque a tratti ha fatto vedere un ottimo gioco in velocità.

FORMAZIONE

Salumificio Riva Molteno: Alonso 2, Beretta, Brambilla 1, Colombo, Dall’Aglio 2, Dell’Orto, Dragnea, Galizia, Gligic, Mella, Randes 1, G.Redaelli 5, Riva, Soldi 6, Sperti 5, Zanoletti.