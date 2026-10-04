Pallamano, serie A Gold. Occasione sfumata per Molteno: il Cologne rimonta nella ripresa

I brianzoli hanno condotto a lungo la gara, arrivando all’intervallo con un vantaggio di sei reti (10-16), ma nella ripresa i padroni di casa sono riusciti a ricucire lo svantaggio e a completare la rimonta

COLOGNE – Sconfitta di misura per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che nel derby sul campo del Metelli Cologne cede 28-27 al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo secondo. I brianzoli hanno condotto a lungo la gara, arrivando all’intervallo con un vantaggio di sei reti (10-16), ma nella ripresa i padroni di casa sono riusciti a ricucire lo svantaggio e a completare la rimonta.

Il Molteno parte con grande determinazione e nel primo tempo riesce a imporre il proprio gioco, distribuendo bene le reti nel reparto offensivo e costruendo un vantaggio importante. Nella ripresa, però, il Cologne cambia ritmo e torna progressivamente in partita, trascinato anche dall’ex di turno Mario Knezevic, autore di ben 10 reti.

Il finale è un vero e proprio testa a testa. Il Molteno prova a resistere, ma negli ultimi minuti deve fare i conti anche con le parate del portiere del Cologne Francesco Scarcelli. I padroni di casa trovano così il gol del definitivo 28-27 e conquistano i due punti.

«Peccato, perché nel primo tempo siamo arrivati fino al 10-16 – spiega il direttore sportivo moltenese Matteo Somaschini -. Avremmo dovuto gestire meglio il vantaggio, ma questo è stato un vero derby e loro sono stati bravi a ricucire, poi nella ripresa è stato un continuo botta e risposta fino al loro 28-27. Sicuramente alcune scelte arbitrali non ci lasciano soddisfatti, perché nei primi dieci minuti del secondo tempo abbiamo giocato praticamente sempre con un uomo in meno e in alcuni frangenti anche due. Un metro di giudizio che ci ha sicuramente penalizzato e che dall’altra parte ha permesso ai locali di recuperare lo svantaggio».

Nonostante la sconfitta, in casa Molteno resta la consapevolezza di aver disputato una buona prova su un campo difficile. «Complimenti comunque ai nostri ragazzi, che sono venuti a giocarsela su un campo difficile come quello di Cologne – aggiunge Somaschini -. Ciò significa che siamo sulla strada giusta e ora dobbiamo tornare subito a lavorare, in vista della gara di settimana prossima contro il temibile Siracusa».

Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior restano così fermi a quota due punti nella classifica di Serie A Gold. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 19, quando il Salumificio Riva Molteno ospiterà la Teamnetwork Albatro Siracusa, formazione attualmente in corsa per un posto nei playoff.

Il tabellino

METELLI COLOGNE 28

Roken 5, Hogdahl, Manenti, Vezzoli, Florio 1, Erovic, De Angelis 5, Scarcelli, Barbariga, Knezevic 10, Beretta, Piceni, Lancini, Caironi, Rossi 6, Mombelli. All.: Campana.

SALUMIFICIO RIVA 27

Alfarano, De Souza 3, Mera, Trost 3, Garroni 3, Cioni 5, Giambartolomei, Martínez, Bonanomi 3, Riva, Tagni, Colombo, Touvrey 3, De Angelis 2, R. Crippa 5, T. Crippa. All.: Gagliardi Junior.

Parziale primo tempo: 10-16.

Arbitri: D. Testa, G. Testa.

Gli altri risultati della quinta giornata:

Siracusa-Conversano 27-29; Chiaravalle-Trieste 32-28; Cingoli-Pressano 23-23; Sassari-Enna 37-23; Cassano-Bolzano 37-35; Fasano-Merano 35-36.

La classifica:

Raimond Sassari 10 punti; Pressano 9; Black Devils Meran Alperia 6; Proger Cassano Magnago 6*; Bozen Loacker Volksbank 6*; Metelli Cologne 6; Teamnetwork Albatro Siracusa 4; Junior Fasano 4; Conversano 4*; Publiesse Chiaravalle 4; Macagi Cingoli 3; Orlando Haenna 2; Salumificio Riva Molteno 2; Trieste 0*.

*Una partita in meno.