Sabato sera la squadra di coach Onelli scenderà in campo al PalaSangiorgio

MOLTENO – Sabato sera al PalaSangiorgio il Salumificio Riva Molteno scenderà in campo, alle ore 19.00, per il match interno contro Eppan, sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato della Serie A Beretta.

Un eventuale vittoria della squadra di coach Onelli, darebbe al team moltenese quella convinzione che la salvezza è ancora un obiettivo da poter conquistare.

“Un messaggio che abbiamo lanciato più volte. Ossia il ritorno obbligato al successo per dare una spinta morale, e di convinzione, al gruppo moltenese” fanno sapere dalla società. Ma anche perché lo richiede la classifica. Lo Sparer Eppan è la principale società di pallamano della città di Appiano sulla Strada del Vino e fu fondata nel 1986 per merito di un gruppo di appassionati di pallamano, essendo parte del Centro Universitario Sportivo.

Da segnalare in casa bolzanina l’arrivo del nuovo giocatore Ratko Stacevic, giunto in settimana dal Bolzano, dove è arrivato il forte terzino della nazionale italiana Michele Skatar.

“Eppan è una squadra tosta – ha commentato coach Onelli – e per batterli bisogna sempre fare una grande gara perché hanno uno standard di prestazione molto elevato. Hanno una coppia di terzini molto forti che garantisce sempre circa 14-15 gol a partita. Un gruppo di ragazzi validi e agguerriti e ben allenati da coach Gagovic, che li dispone sempre molto bene in campo”.

“Nonostante i nostri ultimi risultati, sono molto fiducioso per l’esito di questa gara. Abbiamo parlato e lavorato molto in questa settimana, cercando di rafforzare quella convinzione di potenzialità che ha questa squadra. Finora abbiamo sempre avuto un calendario difficile e adesso arriva il nostro momento, quello dove ogni partita sarà una finale per il Molteno, e dovremmo viverla – conclude Onelli – come se fosse la partita della vita. Lo so io e lo sanno anche i miei giocatori”. Non resta che aspettare sabato per questo nuovo match, ricordando ai nostri tifosi che la partita sarà come sempre visibile sulla piattaforma di Eleven Sport.