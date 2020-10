Pallamano, serie A. Prima vittoria per il Salumificio Riva Molteno

La formazione del tecnico Rodriguez vince 26-20 contro Banca Popolare Fondi

Mercoledì 14 ottobre si gioca il recupero con il Pressano

MOLTENO – Sabato sera è arrivato il primo successo per la compagine del Salumificio Riva Molteno, con la formazione del tecnico spagnolo Alfredo Rodriguez, che vince 26-20 ( primo tempo 11-11) il match contro la Banca Popolare Fondi.

Si è giocato per la settima giornata di andata del campionato della Serie A Beretta. Un successo che dà prima di tutto morale all’ambiente, alla squadra ed alla società che ha investito molto per costruire un roaster che certo non merita questa posizione in classifica.

Anche lo splendido pubblico ed i tifosi del team moltenese che hanno incitato per tutta la partita i loro beniamini, ha poi cosi potuto finalmente festeggiare questa prima vittoria in una splendida cornice, con un PalaSanGiorgio di nuovo “tutto esaurito”.

Un match difficile, per il Salumificio Riva Molteno, nel primo tempo con i locali che hanno dovuto sempre inseguire arrivando a pochi secondi dalla fine sull’ 11 a 11, mentre nel secondo tempo il Molteno ha colpito in rapidità e con una difesa ben compatta.

Ecco il commento del tecnico Alfredo Rodriguez a fine partita: “Molteno ha meritato il successo perché nel secondo tempo ha giocato da squadra molto concentrata, ed ha commesso pochi errori. Sul piano psicologico è inutile dire che per noi è un successo molto importante, direi fondamentale. Devo rimarcare che nella prima parte del primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, accusando qualche lacuna in fase difensiva. Abbiamo rivisto l’assetto ed abbiamo iniziato a giocare una buona pallamano. Nella ripresa, il Salumificio Riva Molteno ha messo in atto dei contropiedi efficace e rapidi, riuscendo a trovare con facilità la porta avversaria. Ho visto un buon gruppo ed un buon Molteno. Una vittoria importante sotto tanti aspetti e finalmente i ragazzi si sono sbloccati da questa situazione, per noi questo era molto importante.

Ora godiamoci questa prima vittoria! Da lunedì andiamo avanti un passo alla volta, con i piedi per terra e continuiamo a lavorare con grande intensità. Dobbiamo continuare su questa strada, ora siamo consapevoli dei nostri mezzi e delle potenzialità che ancora abbiamo da dimostrare ai nostri avversari”.

Mercoledì 14 Ottobre presso il PalaSanGiorgio di Molteno alle ore 20, ci sarà il recupero della quarta giornata di andata tra il Salumificio Riva Molteno ed il Pressano.

Salumificio Riva Molteno: Alonso 4, Beretta, Brambilla 1, Colombo, Dall’ Aglio, Galizia, Gligic, Knezevic 5, Mella, Randes, Redaelli 1, Riva 4, Soldi 4, Sperti 7, Tagni, Zanoletti.