Pallamano, serie A Silver: il Salumificio Riva vince contro il Campus Italia

Molteno vince meritatamente contro Campus Italia

Si pensa ora all’ultima sfida del girone di andate contro Bologna

MOLTENO – Penultimo atto agonistico della stagione 2024 per la formazione del Salumificio Riva Molteno, che sabato sera ha salutato nel migliore dei modi il proprio pubblico, vincendo meritatamente la sfida contro Campus Italia, match valido per la decima giornata di andata del campionato di Serie A Silver di pallamano.

Il Molteno è stato quasi perfetto, vincendo il match con il risultato di 33-22 (primo tempo 15-8). Partenza bruciante per i padroni di casa che si portano sul 7-0. Gli ospiti non riescono ad arginare le azioni offensive del Molteno. A metà della prima frazione, la squadra moltenese cala sul piano della concentrazione, permettendo al Campus Italia di ritornare a -3. Mister Gagliardi richiama i suoi ragazzi all’attenzione, ed in pochi minuti, il Salumificio Riva allunga decisamente, chiudendo la prima frazione sul +7.

Nel secondo tempo il team oro nero controlla, allunga e vince con merito. Mister Gagliardi ha avuto modo di far giocare tutti i giocatori del roster. A segno anche il portiere Kralik.

Il commento del ds Matteo Somaschini nel post partita: “La squadra ha giocato molto bene, partendo con la giusta mentalità e convinzione ed arrivando in pochi minuti sul 7-0. Solo a metà del primo tempo siamo calati sul piano della concentrazione, ma mister Gagliardi ha capito molto bene la situazione ed ha provveduto a chiamare un time out. Abbiamo vinto con merito.Ancora una volta un’ottima prova del nostro portiere Adam Kralik, ben coadiuvato da un ottimo reparto difensivo. Una buona notizia è anche il rientro di Jacopo Cioni, oltre all’ottima prova di Nicolò Garroni, Davide Galliano, Riccardo Bonanomi insieme al capitano Samuele Riva. Voglio rimarcare comunque quanto siamo stati bravi a livello di squadra, evidenziando anche il fatto che abbiamo commesso meno errori del solito in fase offensiva. Da lunedi – conclude SomaschinI – penseremo all’ultima sfida del girone di andata, contro il Bologna. Una partita che sarà decisiva per la classifica, prima della pausa natalizia”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca 1, Garroni 6, Redaelli 2, Cioni 2, Bonanomi 3, Kralik 1, Galliano 2, Marzocchini 4, Cuzzupe’ 3, Riva 1, R. Crippa, De Angelis, Campestrini 2, T. Crippa 2, San Roque 4.

Classifica: Trieste 18, Salumificio Riva Molteno 13, Bologna 13, Belluno 12*, Carpi 10*, Campus Italia 10, Lanzara 8, Romagna 8, Cologne 8, Haenna 7, Verdeazzurro Sassari 7, Mascalucia 4. *una partita in meno.