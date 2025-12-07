Pallamano, Serie A Silver. Molteno batte il Verdeazzurro Sassari e conquista la vetta

L’HC Molteno supera 29-27 il Verdeazzurro Sassari grazie a un finale di qualità: “Prestazione di gruppo”, commenta il ds Somaschini

MOLTENO – Una prova di carattere spinge l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno a infliggere la prima sconfitta stagionale al Verdeazzurro Sassari, 29-27 il finale, e a prendersi la vetta del Girone A di Serie A Silver di Pallamano con 13 punti, superando proprio la formazione sarda.

Il confronto, disputato nella serata di ieri, ha offerto fin da subito ritmo e intensità. A rompere gli indugi ci pensa Nicolò Garroni sul versante sinistro, immediatamente raggiunto da Renato Ribeiro. L’avvio è un testa a testa continuo: i sassaresi cercano velocità, il Molteno risponde irrigidendo la retroguardia. È ancora Ribeiro a trovare il varco giusto, ma gli oronero replicano facendo leva sull’ispirazione di Davide Campestrini, che firma il sorpasso sul 7-6.

La squadra brianzola vive un buon momento con Alessandro De Angelis, Nicholas Trost e ancora Garroni – questa volta su rigore – a siglare il 10-8. L’abbrivio potrebbe far scappare i padroni di casa, ma le conclusioni di Riccardo Bonanomi e Jacopo Cioni vengono neutralizzate da un attento Marco Munda. Ne approfitta il Verdeazzurro, trascinato dal duo portoghese Joao De Sousa–Ribeiro, per ribaltare sul 12-11. Il Salumificio Riva reagisce: Leonardo Colombo impatta, poi Tommaso Crippa e ancora Garroni riportano avanti i brianzoli sul 14-12. A fil di sirena arriva la zampata di Andrea Mazzone che accorcia sul 14-13.

La ripresa prende una direzione netta: Molteno rientra in campo con un break di 4-0 che vale il 18-13. Gli ospiti provano a scuotersi con Francesco Cherosu, riducendo il margine sul 18-16, ma trovano sulla loro strada un Emiliano Alfarano in grande serata. Il portiere oronero si esalta con una serie di interventi decisivi che alimentano la nuova fuga locale, mentre Garroni e De Angelis firmano il 21-17.

Sassari resta agganciato grazie a Mazzone e Ribeiro, ma Colombo e De Angelis spingono i padroni di casa fino al +5 sul 24-19. Il Verdeazzurro non molla e riemerge con le reti di Luigi Bianco e Cherosu (25-23), prima che Alfarano chiuda di fatto la porta e Colombo riporti a distanza di sicurezza i suoi sul 28-24 a tre minuti dalla fine. Gli ospiti tentano l’ultimo assalto, ma è De Angelis, a 20 secondi dalla sirena, a sigillare il 29-26. Il tabellone si ferma poi sul 29-27, sancendo la vittoria moltenese. La squadra tornerà in campo in casa del San Vito Marano per l’ultima gara del 2025.

Nel dopogara, il direttore sportivo Matteo Somaschini commenta con lucidità la prestazione dei suoi: “Dopo l’equilibrio del primo tempo, siamo partiti fortissimo nella ripresa, arrivando fino al più cinque. Sassari poi è tornato di nuovo sotto, ma il parziale finale ci ha premiato. Da sottolineare il grandissimo secondo tempo di Alfarano in porta, il solito cecchino Garroni e il ruolo di trascinatore di Colombo, che ci ha spinto verso il successo con le sue reti nei momenti chiave. Un plauso comunque a tutti, perché questa è davvero una vittoria di gruppo. Non era facile, perché nelle ultime due settimane abbiamo avuto problemi di influenza e acciacchi vari. Facciamo nostra una gara da dentro o fuori contro una grande squadra e conquistiamo il primo posto in classifica. Adesso ci godiamo la vetta e nel prossimo turno dovremo dare il massimo per mantenerla”.

TABELLINO

SALUMIFIVIO RIVA MOLTENO 29

VERDEAZZURRO SASSARI 27

NOTE – Parziale primo tempo 14-13.

SALUMIFIVIO RIVA MOLTENO: Alfarano, Bonanomi 1, Campestrini 3, Chirivì, Cioni, L.Colombo 6, R.Crippa 1, T.Crippa 1, De Angelis 7, Garroni 8, Mella, Mera Llumitax 1, Redaelli, Riva, Tagni, Trost 1. All.: Gagliardi Junior

VERDEAZZURRO SASSARI: Bianco 3, Casu, Cherosu 2, Delogu, Gomenyuk, De Sousa 4, Guerrero 2, Idili, Mazzone 9, Melidoro, Munda, Mura, Ribeiro 7, Sanna, Tall, Venerdini. All.: Canu

Arbitri: Tramontini, Sicher