Pallamano: Serie A Silver, Molteno cerca il riscatto a Chiaravalle

I moltenesi di Gagliardi cercano il riscatto nella nona giornata di Serie A Silver in trasferta a Chiaravalle

“Dare il massimo per portare a casa un risultato positivo”, la spinta del direttore sportivo Somaschini

MOLTENO- I moltenesi dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno si preparano all’incontro contro la Publiesse Chiaravalle, che li vedrà impegnati in trasferta.

Attualmente i ragazzi del coach Danilo Gagliardi Junior si trovano al penultimo posto nella classifica Serie A Silver con 4 punti e sono reduci dalla sconfitta in casa contro la Raimond Sassari. Più in alto in graduatoria troviamo invece gli anconetani, in nona posizione a quota 7 punti, guidati da Alex Belardinelli (con 48 reti), seguito da Renato Araujo (36 reti) e Alessandro Parmeggiani (22).

Il Direttore Sportivo Matteo Somaschini afferma: “La gara di Chiaravalle è sicuramente un test importante, che ci vedrà opposti a una squadra ben strutturata e solida in tutti i reparti. Veniamo dal brutto stop con Sassari e andiamo nelle Marche con l’obiettivo di dare il massimo per portare a casa un risultato positivo”.

Il terzino e centrale Simone Giambartolomei commenta: “Loro stanno facendo bene, ma noi dovremo giocare tutte le nostre carte migliori per riscattare il ko con Sassari. Abbiamo lavorato bene in allenamento e siamo consapevoli delle nostre potenzialità”.

Le altre sfide della nona giornata vedranno scontrarsi: Siracusa-Cassano, Cologne-Fasano, Cingoli-Bolzano, Enna-Conversano, Pressano-Trieste e Sassari-Merano.

La classifica vede in vetta il Sassari con 15 punti, seguito da Pressano (13), Bolzano (12), Cassano (10*), Conversano, Siracusa, Cologne e Merano a pari merito con 8 punti. Segue il Chiaravalle a 7 punti, il Fasano a 6*, il Cingoli a 5, Trieste e Molteno in penultima posizione a 4 punti, e chiude l’Enna con 2 (*Cassano e Fasano una gara in meno).