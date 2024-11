Pallamano, serie A Silver. Molteno vince il derby lombardo

Sabato sera al Palasangiorgio

Il team lecchese torna a vincere in campionato

MOLTENO – Si è ritornato a giocare nel campionato di Serie A Silver con il Salumificio Riva Molteno sceso in campo sabato sera, al Palasangiorgio, contro la squadra bresciana del Metelli Cologne, per il match valido per la settima giornata di andata. Si arrivava a questo appuntamento con il Salumificio Riva a 6 punti all’attivo, contro i 5 della formazione ospite. Il Molteno, vincendo la sfida 26-21 (primo tempo 13-9), allunga il suo divario sulla formazione bresciana, ma soprattutto il team lecchese, ritorna a vincere in campionato. Una vittoria voluta, cercata e meritata, per la squadra moltenese, che sale al secondo posto della classifica affiancando in graduatoria il Romagna (sconfitto in casa contro il Campus Italia che si porta anch’esso al secondo posto nella generale), e Belluno (sconfitto sul campo dei primi della classe del Trieste).

Ritornando al match di sabato sera, la partita è stata equilibrata, con Cologne che trova il primo vantaggio, con Molteno che risponde colpo su colpo. Fino al 19’ la partita è in equilibrio, con la squadra lecchese avanti di 1-2 reti. Sul 9-7, il Salumificio Riva trova altre due reti con De Angelis e San Roque, portandosi sul +4 massimo vantaggio dei primi trenta minuti, e divario che sancirà la prima frazione che termina 13-9. Nella ripresa i padroni di casa partono con la giusta cattiveria agonistica, portandosi anche sul +6 (18-12) al 40’. Il match rimane sempre in mano alla squadra guidata da mister Danilo Gagliardi. I bresciani non riescono più a rientrare in partita, ed alla fine, il tabellone, segna un 26-21.

“Vincere un derby ha un significato sempre importante. Una prima parte di sfida equilibrata, ma quando Molteno ha iniziato a sviluppare il proprio gioco, loro sono andati in difficoltà, trovando un gap importante. Da rimarcare anche le ottime parate del nostro portiere Kralik. Attento, reattivo, e soprattutto, impenetrabile. A livello di squadra, un Molteno coeso ed attento in fase difensiva. Il reparto offensivo è stato concreto. Ma quello che voglio rimarcare – ha detto il ds Somaschini – è il fatto che Molteno ha giocato da grande squadra, sotto ogni punto di vista. Da lunedi ci concentreremo sulla difficile trasferta in terra sarda, dove troveremo un’avversaria in salute, il Verdeazzurro Sassari che ha vinto la sfida in Sicilia contro Haenna”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 1, G. Redaelli 2, Bonanomi 1, Kralik, Galliano 1, St. Riva, Cuzzupè 3, Sa. Riva, R. Crippa 4, De Angelis 2, Campestrini 3, T. Crippa 1. L. Redaelli, San Roque 8.