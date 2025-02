Pallamano, serie A Silver. Terza vittoria consecutiva per il Salumificio Riva Molteno

27-23 contro Len Solution Carpi

Domenica prossima Molteno affronta Belluno

MOLTENO – Nella quarta giornata di ritorno, un’altra sfida chiave si è giocata per rimanere nelle prime posizioni del campionato di Serie A Silver. Con il risultato di 27-23 (primo tempo 16-11), il Salumificio Riva Molteno, archivia la pratica del Len Solution Carpi.

Un match molto importante in chiave play off, e con questi due punti conquistati, la squadra moltenese, grazie anche alla concomitante sconfitta del Belluno sul campo dell’Haenna, sale al terzo posto della classifica, tenendo ben quattro punti di vantaggio proprio su Carpi, formazione che occupa il quinto posto, ultima posizione utile per disputare i play off. Per la squadra lecchese, si tratta della terza vittoria consecutiva. Una vittoria meritata per la squadra allenata dal tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi. E’ Carpi, però, a trovare due volte il vantaggio ad inizio partita. Ma basta poco per la squadra di casa, per prendere in mano la situazione, e sul 2-2, il Molteno infila e un parziale di 7-1, che spacca in due la partita. Gli ospiti provano a rientrare, ma la squadra oro nero rimane concentrata e coesa, continuando a mantenere un buon vantaggio e concludendo il primo tempo sul 16-11.

Ancora una volta, è Carpi, ad iniziare nel migliore dei modi la frazione, portandosi sul -2 (16-14). La partita rimane stabile sul +3 per i locali. Molteno si porta anche sul +5 (22-17) al 44’. Ma Carpi ha ancora una buona reazione, riportandosi sul -2 (24-22) al 53’. Arrivano le reti di Bonanomi, Garroni e Tommaso Crippa, per definire il risultato finale a favore dei padroni di casa. Una vittoria di squadra e fondamentale per il cammino del Salumificio Riva.

Il commento del ds moltenese Matteo Somaschini nel post partita: “Splendida ed importante vittoria per Molteno. Un successo arrivato da grande squadra, nonostante la mancanza di alcuni giocatori causa infortuni. Una prestazione perfetta di Alessandro De Angelis, ma un plauso ed una nota di merito va a Tommaso Crippa, atleta che si è inserito molto bene negli schemi di mister Gagliardi, giocando un’ottima partita. Abbiamo affrontato il Carpi, un’ostico avversario, squadra che punta anche al salto di categoria. Mister Gagliardi ha gestito molto bene ogni situazione, ed i ragazzi sono stati impeccabili. Carpi è venuto a Molteno per vincere la partita, ma abbiamo dimostrato tutta la nostra compattezza di squadra, giocando una buonissima pallamano. Siamo partiti molto bene, ed abbiamo condotto un primo tempo perfetto. Nella ripresa, con i loro due giocatori più esperti e tecnici, hanno provato a rientrare. Ma il Molteno è sempre rimasto attento e concentrato, rispondendo con delle reti importanti. Una vittoria – conclude Somaschini – voluta e meritata. Da lunedì prepareremo al meglio un’ altra sfida fondamentale, quella di domenica contro Belluno”.

Salumificio Riva Molteno: Alfarano, Buccafusca, Garroni 5, G. Redaelli 2, Cioni 2, Bonanomi 3, Kralik 1, Cuzzupè, Riva, R. Crippa 5, De Angelis 2, Marzocchini, Campestrini 1, T. Crippa 3, L. Redaelli, De San Roque 3.

Classifica: Trieste 28, Bologna 20, Molteno 19, Belluno 18, Carpi 15, Romagna 14, Cologne, Lanzara e Verdeazzurro 13, Haenna 11, Campus 10, Team Mascalucia 6.