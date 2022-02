Pallamano Serie A2. Molteno in trasferta a Ferrara per agguantare il secondo posto

Domenica prossima il match di recupero contro gli emiliani

Una sfida che vale tanto: “Dobbiamo fare il nostro gioco e rimanere concentrati”

MOLTENO – Vincere per affiancare al secondo posto della classifica la compagine dell’Arcom (Camisano) e portarsi ad un solo punto dalla capolista Malo. Una trasferta decisamente importante per la compagine lecchese del Salumificio Riva Molteno, formazione guidata dal tecnico montenegrino Branko Dumnic, che scenderà in campo domenica 20 febbraio, alle ore 17, in quel di Ferrara contro la Giara Assicurazioni, per il match di recupero valido per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2, girone A.

Una sfida che vale tanto per il team oro nero, ma anche per la formazione di casa, che ha bisogno di riscattare il brutto stop subito la scorsa settimana contro il Cassano Magnago. Il Salumificio Riva Molteno, invece, a Parma, ha dimostrato di essere in buone condizioni, ma soprattutto, avere la mentalità giusta per affrontare questa seconda parte della stagione.

“Conosciamo il nostro valore tecnico ed il nostro potenziale – ci spiega il ds moltenese Matteo Somaschini – valori che abbiamo espresso, soprattutto nel secondo tempo, nella sfida vinta a Parma. Siamo anche consapevoli che affronteremo una formazione ben compatta e determinata, nella quale militano giocatori di grande esperienza, che hanno giocato anche in A1, come il portiere Michele Rossi, ed i vari Davide Di Maggio e Corrado Sgargetta. E’ anche vero che tutte le squadre che affrontiamo danno sempre il massimo, perché ci tengono a vincere contro un Molteno, che ha tutte le credenziali per poter compiere l’importante salto di categoria”.

Quale partita dovrà fare il Molteno? “La solita. Rispettando sempre l’avversario che avrà di fronte, avendo l’obbligo di scendere in campo sempre con la giusta cattiveria agonistica, una forte determinazione e il grande spirito di gruppo. Il Molteno ha dimostrato che sa esprimere un’ottima pallamano. Dobbiamo fare il nostro gioco. Siamo fiduciosi e la squadra vuole vincere a Ferrara. L’importante è che il Molteno rimanga concentrato per tutta la partita, e che i ragazzi siano sempre più consapevoli dei propri mezzi”.