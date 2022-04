Pallamano serie A2. Molteno vince il big match, battuta la capolista Malo

Il Salumificio Riva si porta a -1 dalla vetta della classifica

“La squadra sta lavorando con grande serietà e professionalità e questa sera si sono visti i frutti”

MOLTENO – Splendida affermazione del Salumificio Riva Molteno, la squadra di coach Branko Dumnic vince 25-24 (primo tempo 14-10) la sfida di alta classifica del campionato nazionale di A2 di pallamano, superando la prima della classe, la squadra vicentina del Malo.

“Sono molto felice per tantissimi motivi – dice un euforico presidente Livio Redaelli -. Il PalaSangiorgio aveva una cornice di pubblico fantastica e abbiamo visto una grande partita di pallamano. Voglio in particolare complimentarmi con il nostro tecnico Branko Dumnic, che sta lavorando con grande serietà e professionalità e questa sera si sono visti i frutti: una squadra compatta e un bellissimo gioco. Complimenti ai nostri ragazzi, che in questi otto mesi hanno messo in atto, pur con delle difficoltà, il gioco e i moduli del nostro coach. Stasera abbiamo visto il potenziale del Salumificio Riva Molteno, pur commettendo qualche sbavatura in fase offensiva. Un Molteno che ha giocato per molti minuti con delle esclusioni e quindi un uomo in meno, ma non si è mai disunito. Voglio infine complimentarmi con tutto lo staff dell’Handball Club San Giorgio Molteno per lo splendido lavoro di organizzazione sia al PalaSangiorgio che sul nostro canale Youtube H.C. Molteno Channel, un vanto per la nostra società. Una bella vittoria, di tutti, per i nostri splendidi tifosi, per la nostra splendida squadra e per tutti i nostri sponsor che credono nella società e nel progetto, che parte dalle scuole del territorio, per far crescere i nostri giovani divertendosi giocando a questo splendido sport”.

La cronaca della partita inizia con la prima rete degli ospiti. Ma sarà l’unica volta che il Malo rimane davanti alla formazione lecchese. Al 20′ il Salumificio Riva Molteno si porta sul + 4 (10-6), con la difesa oro nero in buonissima serata. Il divario rimane stabile fino alla conclusione dei primi trenta minuti di gioco (14-10).

Si ritorna in campo con il Molteno che rimane sul pezzo, giocando con attenzione in difesa, aumentando il gap sugli ospiti fino al +5: 20-15 al 40′ e 23-18 al 47′. La partita però non è finita e grazie a discutibili esclusioni dei giocatori moltenesi, al 56′ il tabellone segna 24-24. Il Molteno ha una pronta reazione ritornando in vantaggio (25-24) grazie a uno splendido gol di Lorenzo Galizia, a meno di duecento secondi dal suono sirena. Malo sbaglia due conclusioni, grazie anche alle eccezionali parate di un sontuoso Ivan Ilic. La partita si conclude 25-24. La squadra oro-nero, con i due punti conquistati, si porta a – 1 dal team vicentino. Si festeggia in casa Molteno.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni 3, G.Redaelli 3, Galizia 4, Mella 4, Sala, Colombo, Bonanomi 1, Ilic, Tagni 6, Sangiorgio 2, Riva, L.Redaelli, Crippa, Marzocchini, Campestrini 2.