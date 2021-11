Pallamano, Serie A2. Molto Malo… Salumificio Riva Molteno sconfitto

La formazione di mister Dumnic perde la vetta della classifica

Il DS Somaschini: “Il Molteno non è mai sceso in campo. Purtroppo è stato sbagliato l’approccio alla partita”

MALO – Il Salumificio Riva Molteno perde la sua imbattibilità all’ottava giornata del campionato di Serie A2 di pallamano. Sul campo vicentino del Malo si arrende per 26 a 20 (primo tempo 12-8) nel big match che ha visto di fronte le due capoliste.

Il Salumificio Riva Molteno, del tecnico Branko Dumnic, deve quindi, per la prima volta, alzare bandiera bianca, in questa stagione cedendo il passo ai vicentini.

Tanti meriti per la squadra di casa, ma anche qualche demerito (e un po’ di sfortuna) per la formazione moltenese che ha sbagliato approccio alla partita, come conferma anche il DS Matteo Somaschini: “Possiamo solo fare i complimenti al Malo, che ha giocato la sua partita, meritando il successo. Il Molteno non è mai sceso in campo. Purtroppo è stato sbagliato l’approccio alla partita e la squadra ha commesso troppi errori in fase conclusiva. Basta citare i quindici errori commessi al tiro dai 6 metri. Abbiamo sempre dovuto inseguire. Poi c’è stata la grande sfortuna che ha colpito il nostro Gioele Mella, vittima di un infortunio al piede. Gioele era indubbiamente uno dei giocatori più in forma della squadra. Abbiamo pagato sul campo la sua uscita, anche se il nostro Andrea Brambilla ha cercato di dare il massimo e non arrendersi fino all’ ultimo”.

Il Salumificio Riva Molteno deve inoltre recriminare l’espulsione nel primo tempo di Ivan Ilic, causa un contatto di gioco contro un giocatore del Malo.

“Purtroppo non era serata. Lo abbiamo percepito, anche nel secondo tempo, quando siamo andati sotto di otto reti. Una serata storta, giocata comunque contro un ottimo avversario. Questo – conclude Somaschini – ci fa capire quanto è difficile il campionato di Serie A2, dove in ogni partita bisogna essere sempre sul pezzo, non sbagliare nulla, e che bisogna lavorare sempre con grande determinazione e volontà. Non è successo nulla. Il Molteno è un gruppo solido e molto compatto, e la stagione, è ancora molto lunga. Questa partita ci ha fatto capire quanto ancora dobbiamo crescere, per arrivare al risultato che la società si è prefissata”.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni (4), Redaelli (4), Galizia, Mella (1), Brambilla (6), M. Colombo, Bonanomi, Ilic, L. Colombo, Sangiorgio, Riva 1, Marzocchini, Campestrini (4).