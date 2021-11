Pallamano, Serie B. Vittoria esterna per il Salumificio Riva Molteno

Mister Alonso: “Volevamo questi due punti e li abbiamo conquistati”

MOLTENO – Con il risultato di 24-26, il Molteno del tecnico Esteban Alonso, espugna il campo del Ferrarin nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B di pallamano.

“I ragazzi sono entrati in campo decisi e consapevoli di trovare di fronte una formazione compatta ed aggressiva – commenta nel dopo partita mister Alonso – Noi volevamo però questi due punti e li abbiamo conquistati”.

Primo tempo molto equilibrato, con le due formazioni che si prendono le misure e viaggiano in perfetta parità fino al 4-4. A questo punto il Molteno migliora in fase difensiva, insieme a degli ottimi interventi di Lorenzo Beretta, nel suo rientro in campo dopo mesi dall’infortunio. In attacco, guidati da un’ottima prova di Tagni ed Esposto, rispettivamente con 10 e 7 gol, la squadra riesce a sfruttare gli spazi creati e porta al +4 il gap sui padroni di casa: 12-16. Nel secondo tempo Molteno ha un calo di concentrazione e viene quasi ripreso dal Ferrarin.

“E’ stato un momento difficile della gara – prosegue il mister – Abbiamo commesso alcuni errori in fase offensiva, mentre il Ferrarin ha ritrovato nuove energie e morale infilando un parziale di 5-0 e portandosi a -1. Qui siamo stati bravi a giocare da vera squadra, ed è anche arrivato il rigore trasformato da Davide Tagni, bravo Magni a procurarselo. Abbiamo vinto meritatamente, ma bisogna lavorare ancora molto”, conclude Esteban Alonso.

Prossima partita, domenica a Torino, contro il Città Giardino.

TABELLINO

Salumificio Riva Molteno: Beretta, Rigamonti, Magni (3), Tagni (10), Redaelli (1), Limonta (1), Esposto (7), Sala Samuele (1), Cesana (1), Taribello (2), Malacarne, Crippa, Riva, Sala Stefano, Pizzala. Allenatore: Esteban Alonso