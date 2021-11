Pallamano. Sfida ad alta quota contro il Mezzocorona per il Salumificio Riva

Match importantissimo sabato sera per i moltenesi al PalaSangiorgio

“La prima di cinque partite che ci faranno capire il vero potenziale del Molteno”

MOLTENO – Allungare la striscia positiva, questo l’intento da parte di tutto lo staff del Salumificio Riva Molteno, compagine al comando a punteggio pieno del campionato di Serie A2 di pallamano, che scenderà in campo al PalaSangiorgio sabato sera alle ore 20 nel match contro il Mezzocorona, valido per l’ottava giornata di andata.

Una sfida di alta classifica, considerato che il Salumificio Riva Molteno è al comando con 14 punti, mentre il team trentino arriva da quattro vittorie consecutive, collocato a quota 10 punti. Dopo la sosta di due settimane dovuta agli impegni della nazionale, si ritorna quindi a giocare. Da valutare come avranno assorbito questa pausa i ragazzi di Branko Dumnic, pur avendo affrontato due amichevoli con il Ferrarin e il Cologne.

Il Salumificio Riva Molteno parte favorito, e l’intenzione del tecnico montenegrino, è quella di conquistare l’ottavo successo consecutivo, per dare un segnale importante alle dirette inseguitrici.

“La notizia più importante è che questa settimana sono rientrati nei ranghi tutti gli infortunati. Questo è un aspetto fondamentale per il nostro tecnico e per la squadra – ha detto il ds moltenese Matteo Somaschini -. I ragazzi si sono allenati bene, con le giuste motivazioni e concentrazione, e hanno disputato due amichevoli contro il Ferrarin e il Cologne, entrambe utili per riprendere il giusto ritmo gara”.

Come dice sempre il tecnico Dumnic “c’è grande rispetto per gli avversari, ma Molteno deve sempre dimostrare in campo di essere la squadra più forte”. E la sfida con Mezzocorona darà delle risposte importanti: “E’ la prima di cinque sfide molto importanti. Nell’ordine Mezzocorona, Malo, Palazzolo, Arcom (Mestrino) e Torri – ha continuato Somaschini -. Cinque partite che ci faranno capire il vero potenziale del Molteno e cosa potremo dire in questo campionato. E’ importante anche rimarcare che i nostri giovani si sono ben comportati lo scorso week end nel primo concentramento nazionale Youth League Under 20, dimostrando la loro crescita e i loro miglioramenti. La sfida contro Mezzocorona dovrà essere presa con la giusta convinzione. Non sarà una sfida facile, ma sono certo che questo Molteno ci darà delle grandi soddisfazioni”.