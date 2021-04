Punti importanti sul campo del Derthona

MOLTENO – Successo esterno del Salumificio Riva Molteno sul campo del Derthona, in un match, quello disputato a Tortona, molto equilibrato e tecnicamente valido.

“Sin dall’inizio si è notato che sarebbe stata una partita molto tattica, e soprattutto, che le due squadre volevano tenere alto il ritmo del gioco – ha detto il tecnico Esteban Alonso -. Abbiamo cominciato con tre belle parate di Lorenzo Beretta che ci hanno dato l’opportunità di andare in vantaggio per 2 a 0 nei primi tre minuti. Derthona ha proposto un attacco puntando sull’uno contro uno dei loro terzini, che ha messo a dura prova la nostra difesa molto alta. Abbiamo fatto fatica nel mantenere l’iniziativa, ma nello stesso tempo abbiamo lavorato molto bene in attacco, trovando alcuni spazi nella loro difesa e con una buona continuità di gioco. Qualche disattenzione difensiva ha permesso ai locali di chiudere il primo tempo in vantaggio 17-14″.

Nel secondo tempo la partita rimane sempre interessante, ritmo alto e giocate veloci: “Purtroppo subiamo un minibreak, e Derthona, si è portata sul +5. Ho chiesto un time-out – precisa Alonso -. Abbiamo ripreso sistemando la difesa, stringendo le marcature, e con un parziale di 5-1 ci siamo riportati in partita. I ragazzi non hanno mai abbassato il ritmo, con un’ottima difesa e in attacco segnando due reti, controllando molto bene il finale di partita, che si è conclusa sul punteggio di 28 a 30. Sono molto contento di questa vittoria, perché i ragazzi lavorano sodo e sono un bellissimo gruppo. Hanno saputo reagire e mantenere l’idea di gioco senza perdere la testa nei momenti difficili. Nota importante su Leonardo Colombo e Lorenzo Esposto che hanno fatto un grande lavoro in tutte le

fasi del gioco”.

Tabellino: Bonanomi (4), Crippa (3), Colombo (4), Esposto (4), Tagni (2), Sangiorgio (6), Stefanoni (4), Sala (1), Mella (1), Magni (1), Filippi, Redaelli M., Limonta A., Beretta L.