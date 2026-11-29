Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior restano fermi a 8 punti in piena zona playout

Il direttore sportivo Matteo Somaschini guarda già alla sfida salvezza del 5 dicembre a Trieste

MOLTENO – Stop casalingo per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, superato 34-27 dal quotato Conversano nella 12^ giornata di Serie A Gold. Una gara compromessa già nella prima frazione dall’avvio lanciato dei pugliesi e dai troppi errori dei brianzoli, che restano fermi a otto punti in piena lotta playout mentre il direttore sportivo Matteo Somaschini invita a resettare subito in vista dello scontro diretto di Trieste.

La partita si mette subito in salita per la formazione di coach Danilo Gagliardi Junior: il Conversano parte forte con Daniele De Luca e soprattutto con il pivot Endrit Iballi, che mette in difficoltà la difesa locale portando i suoi sul 4-8 dopo dieci minuti.

Nicolò Garroni e Octave Touvrey provano a guidare una timida reazione, ma gli ospiti mantengono ritmi altissimi e, ancora con Iballi affiancato da Ignazio Degiorgio e Davide Boschetto, allungano fino al 7-14. Alessandro De Angelis tenta di scuotere i compagni, però i pugliesi continuano a colpire con Juan Pablo Cuello e Demis Radovic, chiudendo il primo tempo avanti 11-20.

In apertura di ripresa il copione non cambia: Iballi firma subito il massimo vantaggio ospite sul 12-22. Non bastano le giocate di Touvrey e De Angelis per riaprire l’incontro, perché il Conversano resta preciso e allunga nuovamente con Andrija Jokic e Degiorgio fino al 22-32, gestendo poi il margine negli ultimi minuti fino al definitivo 27-34.

Al termine del match il direttore sportivo Somaschini analizza con lucidità la prestazione degli oronero: “Troppi errori da parte nostra e non siamo stati in grado di ricucire il divario che si è creato nel corso dei minuti. Dispiace perché i ragazzi pensavano e credevano di poter fare una partita diversa”.

“Ora dobbiamo resettare subito e ripartire perché nel prossimo turno, in programma sabato 5 dicembre alle 19, ci aspetta una partita importantissima in casa di Trieste. Cercheremo di prepararla al meglio per provare a fare risultato sul campo dei giuliani, visto che ci sono in palio due punti fondamentali per il nostro campionato”.

In classifica il Salumificio Riva Molteno resta a quota 8 punti, appena sopra la coppia composta da Publiesse Chiaravalle e Macagi Cingoli (a 7) e davanti a Trieste (6) e Orlando Haenna (2).

I risultati della 12^ giornata:

Siracusa – Trieste 33-30, Bolzano – Enna 33-29, Cologne – Cingoli 33-27, Cassano – Chiaravalle 34-29, Merano – Pressano 29-29, Salumificio Riva Molteno – Conversano 27-34, Fasano – Sassari (in programma mercoledì 16 dicembre).

La classifica aggiornata:

Raimond Sassari 19*, Bozen Loacker Volksbank 18, Pressano 18, Conversano 16, Teamnetwork Albatro Siracusa 16, Proger Cassano Magnago 16, Black Devils Meran Alperia 13, Junior Fasano 10*, Metelli Cologne 10, Salumificio Riva Molteno 8, Publiesse Chiaravalle 7, Macagi Cingoli 7, Trieste 6, Orlando Haenna 2 (*una partita in meno).