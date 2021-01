Pallamano. Tutto pronto in casa Salumificio Riva Molteno per la trasferta siciliana

Lunedì il match con Albatro Teamnetwork di Siracusa

Coach Onelli: “Stiamo lavorando duro per prepararci al meglio”

MOLTENO – Match importante quello tra Salumificio Riva Molteno del tecnico Salvatore Onelli e l’Albatro Teamnetwork di Siracusa. Una gara fondamentale in chiave salvezza per entrambe le formazioni in programma lunedì 25.

La seconda parte della stagione inizia con una lunga trasferta per il Salumificio Riva Molteno, con lo scontro diretto per il recupero della quattordicesima giornata di andata della Serie A Beretta di pallamano.

La società siciliana in questa pausa invernale, si è mossa sul mercato rinforzando la propria rosa, prima con l’arrivo dell’italoargentino Martin Molineri, 35 anni, ala destra, con esperienze in A1 prima a Fondi e poi a Fasano. Successivamente con l’acquisto di Alex Castillo, 31 anni, ottimo terzino sinistro con passaporto italiano ed origini domenicane, che nel girone di andata ha militato nella formazione altoatesina dell’Eppan.

In casa Salumificio Riva Molteno, intanto, tutto procede bene, la squadra si sta allenando con grande intensità per preparare al meglio la sfida contro l’Albatro Siracusa, fondamentale per la formazione di coach Salvatore Onelli.

Sarà una giornata molto particolare anche per l’ex Dinko Dedovic che ha trascorso le prime due stagioni in Italia nel team siracusano.

“Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente – ha dichiarato il coach Onelli – Stiamo lavorando duro per prepararci al meglio alla ripresa del campionato. Abbiamo disputato qualche amichevole che ha dato ottimi segnali. Dedovic si è subito integrato, ma in generale tutti i giocatori sono apparsi davvero in palla e sarà difficile per me scegliere il sette base”.

A Siracusa sarà battaglia vera: “Siamo pronti – prosegue – sappiamo cosa dovremo fare e conosciamo gli errori da non ripetere. Siracusa è un’ottima formazione e per portare a casa la gara servirà una grande prestazione. Il girone di andata ci ha insegnato molto e sono certo che con questa nuova ripartenza, si sia ritrovata anche una nuova mentalità che servirà alla squadra per iniziare con il giusto atteggiamento partendo dalla sfida con Siracusa”.

La squadra partirà per la città siciliana nella giornata di domenica, dove avrà modo di preparare al meglio il match che si giocherà lunedì alle 16.30.

Non manca che attendere il fischio d’inizio con la possibilità di poter vedere in diretta streaming l’evento sulla piattaforma digitale di Eleven Sport.