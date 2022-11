Innesto importante per la formazione dell’Hc San Giorgio Salumificio Riva

MOLTENO – Ha debuttato nel match contro Dossobuono realizzando ben dodici reti mettendo in campo tutta la sua esperienza e la sua voglia di pallamano, confermando il suo spessore tecnico ed agonistico anche contro Cologne realizzando altre undici segnature. E’ arrivato da pochi giorni in quel di Molteno ma ha subito messo in chiaro tutte le sue capacità, la sua grinta e la sua esperienza.

Giocatore decisamente di lungo corso, il croato Marko Vidovic classe 1987, sarà sicuramente un innesto importante per la formazione dell’Hc San Giorgio Salumificio Riva Molteno compagine impegnata nel campionato nazionale di serie A2 di pallamano. Il croato ha giocato in molti campionati. Da quello greco, istraeliano, francese, Qatar, Olanda (vincendo anche il campionato Eredivisie nel 2016-17) e anche in Italia. Nel 2011-12 la sua esperienza con Fasano in A1, nel 2014-15 l’esperienza in A1 con il Cologne, e l’anno scorso era a Parma in A2. Ricordiamo che Marko è giunto secondo con la nazionale al campionato del mondo beach handball, stagione 2014, nonché vice campione europeo ai campionati Universitari.

“Sono molto orgoglioso di far parte di una società importante e storica come il Molteno. Il contatto tra me e Molteno è arrivato quasi all’improvviso e inaspettato. Ero un giocatore libero e quando mi ha contattato il ds Matteo Somaschini, non ci ho messo tanto a rispondere in maniera positiva. Ci tenevo molto venire a Molteno e dare il mio contributo alla squadra del tecnico Branko Dumnic”.

C’è un motivo particolare dietro questa scelta? “Ho accettato l’offerta di venire a giocare per Molteno perché ho sentito solo cose belle e positive sul club e sulla sua storia. La società, la squadra hanno grandi ambizioni e vorrebbero raggiungere traguardi importanti. Voglio dare il mio contributo. Anche perché la squadra è molto brava e giovane con molto talento e potenziale. C’è un grande allenatore e una persona che rispetto molto in entrambi come mister Dumnić”.

Cosa può dare Vidovic al Molteno? “Posso portare a questa giovane squadra la mia esperienza e le prestazioni al tiro. Farò del mio meglio per raggiungere le ambizioni che il club e la squadra hanno. Mi aspetto che la stagione sia molto impegnativa e molto competitiva ma tutto ciò non mi spaventa. Bisognerà lavorare duro lavoro affinché la squadra cresca velocemente. Darò il massimo di me stesso per la squadra, per la società ma anche perché ho ancora voglia di conquistare traguardi importanti nella pallamano. Forza Molteno!”.