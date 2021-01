Pallamano. Un nuovo rinforzo per il Salumificio Riva, arriva Dinko Dedovic

Preso il terzino-centrale classe 1989, alto 190 cm, di origini bosniache

“Sono convinto di poter riuscire ad aiutare la squadra e la società”

MOLTENO – Il 2021 inizia con il botto per il Salumificio Riva Molteno. Il giocatore bosniaco Dinko Dedovic farà parte del team moltenese nel massimo campionato della serie A Beretta. Eletto miglior straniero nel 2019, Dinko Dedovic vanta una lunga esperienza in Italia, iniziata con le prime due stagioni nel Siracusa, per poi raggiungere il Conversano dove, nei due anni trascorsi, ha raggiunto una semifinale di Coppa Italia ed una finale scudetto.

Il terzino-centrale classe 1989, alto 190 cm, ha poi negli ultimi due anni vestito la maglia del Pressano, concludendo la sua avventura nelle Final Eight a Siena lo scorso febbraio, dove purtroppo si è infortunato: “Dopo l’infortunio dell’anno scorso il mio desiderio era di tornare il prima il possibile in Italia e continuare il mio percorso sportivo. Ho lavorato sodo per rientrare, ed eccomi pronto per dare il mio contributo alla causa moltenese. Sono pronto e molto motivato”.

Come nasce il contatto con il team del Salumificio Riva Molteno?

“Il Molteno è stata una delle squadre che mi ha contattato già a novembre. Un contatto che ho apprezzato molto e che mi ha dato ulteriore carica e maggiori motivazioni per il

progetto proposto”.

Hai già avuto modo di conoscere i tuoi nuovi compagni di squadra?

“Si, ho avuto modo di allenarmi con la squadra che mi è piaciuta molto. Conosco inoltre alcuni giocatori della rosa, che ho avuto modo di incontrare in precedenza, giocando in altre squadre. Ritengo che l’Hc San Giorgio Molteno sia una società molto seria e ben organizzata. So bene che l’attuale situazione in classifica non è delle migliori, ma la stagione è ancora molto lunga, c’è un ottimo gruppo e soprattutto amo le sfide”.

Cosa può dare Dinko Dedovic al Molteno?

“Penso che con il mio contributo posso aiutare la squadra a dare un po’ di esperienza utile per affrontare le partite che avremo nel girone di ritorno. Sono arrivato a Molteno molto convinto di poter riuscire ad aiutare la squadra e la società che mi ha fortemente voluto, per raggiungere gli obbiettivi prefissati in questa stagione. Ho già iniziato ad allenarmi, ed ho avuto modo di parlare con coach Onelli. Iniziamo questa avventura consapevoli che possiamo raggiungere il nostro obbiettivo. Forza Molteno”.

La società dell’H.C. San Giorgio Molteno, con questo ulteriore e importante innesto, continua nel proprio progetto di poter raggiungere la salvezza nel massimo campionato italiano. Dirigenti, giocatori e i numerosi tifosi moltenesi danno un caloroso benvenuto a Dinko Dedovic.