Pallamano. Un successo e una sconfitta per le giovanili del Molteno

Primo ko stagionale per la formazione di Serie B
Vittoria invece per la formazione Under 16
MOLTENO – Un successo e una sconfitta il bilancio dell’ultimo fine settimana per le formazioni giovanili dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno.
Primo ko stagionale per la formazione di Serie B guidata da coach Danilo Gagliardi Junior, uscita sconfitta dal derby in casa del Cassano. Varesini già sul più dieci all’intervallo (18-8), con i brianzoli che faticano a trovare la via della rete. Stessa musica nella ripresa con i cassanesi che si impongono per 34-17. Prossimo impegno sabato 23 novembre in casa con il Crenna alle 18.
Il tabellino: Alfarano, De Souza, Benkara, G.Colombo, M.Colombo, A.Limonta, R.Limonta 2, Losa, Mella 1, Pizzala, Riva 3,Romano 6, Trost 5.
Vittoria invece per la formazione Under 16 di coach Davide Campestrini che liquida per 42-35 il Cologne. Match già indirizzato nella prima frazione con gli oronero che, dopo un avvio equilibrato, vanno negli spogliatoi sul 22-16. Allunga il Molteno al rientro campo, arrivando fino al più sette finale.
Il tabellino: Amati 18, M.Riva 6, S.Riva, Binda 3, Reka 11, Esposto 2, Panzeri 2, Arezzo, Campodoni, Crippa, Gourgi, Luciano, Pennati, Silvera, Somaschini, Valnegri.
Il programma del weekend vedrà l’Under 16 giocare in trasferta con il Crenna sabato 15 novembre alle 16.30, mentre l’Under 18 ospiterà il Cassano alle 18 domenica 16 novembre.