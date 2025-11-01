Pallamano. Under 18 Molteno attesa dal Crenna, Serie B e U16 ripartono il 9

Dopo i successi delle giovanili, il gruppo U18 affronta il Crenna alle 18

MOLTENO – L’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno si prepara a un nuovo weekend di impegni, con l’Under 18 pronta a scendere in campo domani, domenica 2 novembre, alle 18 per ospitare il Crenna. Un appuntamento atteso dal gruppo, che punta a proseguire il percorso di crescita davanti al pubblico amico.

Per la Serie B e l’Under 16, invece, l’attività riprenderà domenica 9 novembre. La formazione cadetta guidata da coach Danilo Gagliardi Junior arriva da un periodo positivo, forte di tre successi consecutivi. L’ultimo è maturato domenica 26 ottobre, con il convincente 29-19 rifilato all’Exes Torino tra le mura di casa: un match sempre saldamente in mano ai brianzoli, che hanno mostrato solidità e intensità per tutti i sessanta minuti.

Nel finale, spazio anche a diversi giovani dell’Under 16, una scelta che ha dato ulteriore entusiasmo al gruppo e che conferma la volontà del club di valorizzare il proprio vivaio. Prossima tappa per la Serie B, il derby sul parquet di Cassano Magnago. Il referto dei moltenesi della gara contro Torino recita: Chirivì, De Souza, Agnesini, Benkara 1, Binda 1, G. Colombo 2, M. Colombo 1, S. Colombo, Esposto 1, A. Limonta, R. Limonta 5, Losa 1, Mella 2, Pizzala 6, Riva 7, Romano 2.

Ottimo momento anche per l’Under 16, che nella seconda giornata del Girone B Area 2 ha superato la Leonessa Brescia con un eloquente 49-19. Una partita a senso unico, con gli avversari mai realmente in gara e la squadra di Molteno capace di imporsi grazie a ritmo e precisione. In evidenza il contributo diffuso del gruppo, come testimoniano i dati: Amati 5, Esposto 5, Riva 8, Binda 6, Gourgi, Younan 5, Panzeri 7, Crippa 3, Sangalli 2, Demattei 2, Reka 5, Pennati 1.

Tra entusiasmo e consapevolezza, il club guarda ai prossimi impegni con fiducia, sostenuto dalla crescita dei giovani e dai risultati sin qui maturati sul campo.