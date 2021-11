Sconfitta casalinga per gli under17 del Molteno

Partita difficile contro il Cassano batte i padroni di casa

MOLTENO – Seconda giornata del campionato Under 17 di pallamano, con il Molteno che si arrende in casa (26-32) contro Cassano. Partita difficile ma equilibrata, che si decide negli ultimi quindici minuti del secondo tempo.

I ragazzi del Molteno partono bene, pur commettendo qualche disattenzione in fase difensiva che dà la possibilità agli avversari di prendere un minimo vantaggio (+3 Cassano).

Ma il Molteno non si arrende, l’attacco viene gestito meglio con un ottimo Pizzala, che porta ai ragazzi al pareggio a cinque minuti dalla fine del primo tempo, dove il Cassano sfruttando qualche errore dei padroni di casa, trova due reti di vantaggio, portandosi sul +2 (10-12).

La partita, nel secondo tempo, mantiene la dinamica del primo, con la squadra moltenese, che rimane sempre in partita. Al 45′ il Molteno (18-19), trova dei grandi interventi del portiere Amnaye Schmitt, che salva più volte la porta della squadra oro nero. Il Cassano peró è determinato, e sfrutta ancora qualche sbaglio in attacco dei padroni di casa, prendendo il gap decisivo: 26-32. Buone le prestazioni di Sebastiano Colombo e Federico Losa, due Under 15, che sono entrati in modo deciso ad aiutare alla squadra.

Il Molteno ha giocato con Kevin Corti, Amnaye Schmitt, Tommaso Crippa (6), Stefano Riva (9), Stefano Sala, Nicolas Pizzala (5), Gabriele Colombo, Fabio Agnesini (1), Mario Ruggiero, Sebastiano Colombo (5), Federico Losa, Matteo Colombo, Leonardo Riva, Pietro Brambilla