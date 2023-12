Pallanuoto. Ottimo inizio di stagione per la Viribus Unitis

Buoni risultati al torneo internazionale di Lugano

In campionato ancora tre squadre giovanili imbattute

BOSISIO PARINI – È iniziata sotto i migliori auspici la stagione della squadra di pallanuoto Viribus Unitis Bosisio Parini. Dopo la grande conclusione dello scorso anno – campioni PNI nell’U11 e secondi in U15 – la società brianzola ha deciso di alzare il livello della competizione, partecipando a un importante torneo internazionale a Lugano, torneo che vedeva in acqua società provenienti da tutta Italia.

A gareggiare in Svizzera è stata portata la formazione Under 13 arancione. I pallanuotisti di Bosisio Parini si sono ben comportati, concludendo il torneo all’ottavo posto assoluto.

“L’esperienza è stata bellissima: i ragazzi si sono divertiti e si sono fatti valere – dichiara coach Lanfranchi – portiamo a casa tre sconfitte, due pareggi e due vittorie, dopo aver disputato tutte partite tirate con squadre di ottimo livello. È stata una grande occasione di crescita per tutti, me compreso”.

Contemporaneamente al torneo, la Viribus Unitis ha ricominciato i tornei PNI, iscrivendo nove squadre differenti in sei categrie. Al momento sono in testa ai rispettivi gironi, e ancora imbattute, le formazioni Under 11, Under 15 rossa e Under 19.