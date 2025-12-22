Pallanuoto, quinta giornata di campionato: la Viribus saluta il 2025

Quattro formazioni impegnate in campo nel weekend

BOSISIO – La quinta giornata di campionato coincide con la chiusura dell’anno solare per la Viribus, con quattro formazioni impegnate in campo nel corso di un fine settimana intenso e ricco di indicazioni.

A Treviglio, l’Under 13 Nera si misura con la PN Lecco in una gara resa complessa fin dalle prime battute. Gli avversari riescono a imporre il proprio ritmo, controllando l’incontro e chiudendolo sul punteggio di 9–0. Al di là del risultato, la partita rappresenta un passaggio importante nel percorso di formazione del gruppo, chiamato a trasformare l’esperienza maturata in un’opportunità di crescita in vista del prosieguo della stagione e del girone di ritorno.

Nel primo pomeriggio, a Varedo, l’Under 15 Blu è protagonista di una sfida intensa e combattuta contro Omnia. Dopo un avvio equilibrato, la Viribus trova continuità di gioco e una serie di soluzioni vincenti che le consentono di costruire un vantaggio significativo fino al 6–2. Nel finale, tuttavia, alcune imprecisioni permettono agli avversari di rientrare progressivamente in partita. Omnia completa la rimonta e si impone di misura per 7–6, al termine di un incontro che lascia rammarico, ma conferma la crescita del gruppo.

Sempre a Varedo, l’Under 17 Gialla offre una prestazione di assoluto livello, imponendosi con un netto 16–3. La squadra prende immediatamente il controllo della gara, esprimendo un gioco fluido ed efficace. Importante la tripletta del capitano Caremi, così come il contributo degli Under 15, capaci di inserirsi con personalità e qualità all’interno della partita.



A completare il programma di giornata è la Master, impegnata nel tradizionale derby brianzolo contro la PN Barzanò. La Viribus affronta l’incontro con maturità ed efficacia, gestendo con lucidità i momenti chiave e imponendosi con il punteggio di 13–6. Un successo che consolida la prima posizione in classifica nel girone B2.

Il bilancio complessivo è positivo: quest’ultima giornata del 2025 traccia una linea chiara verso il nuovo anno, da affrontare con consapevolezza, ambizione e una rinnovata voglia di crescere.