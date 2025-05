Pallanuoto. Viribus Unitis U17 trionfa nel Girone A2 con 11 vittorie su 12

Guidati da Lanfranchi e De Capitani, i giovani vincono il titolo

Una stagione costruita su gioco di squadra, tecnica e valori condivisi dentro e fuori dalla vasca

BOSISIO PARINI – Stagione da incorniciare per la formazione Under 17 di Pallanuoto della Viribus Unitis di Bosisio Parini, che chiude il campionato Girone A2 con un ruolino di marcia quasi impeccabile: 11 vittorie su 12 incontri, una sola sconfitta e la vetta della classifica saldamente nelle proprie mani. I ragazzi in calottina verde hanno saputo imporsi con determinazione, mostrando sul campo non solo un gioco solido e ben organizzato, ma anche una maturità fuori dal comune per la loro età.

Una cavalcata vincente che porta la firma dei coach Stefano Lanfranchi e Luca De Capitani, fautori di un progetto tecnico che ha saputo coniugare lavoro, passione e visione. “È stato un percorso impegnativo ma entusiasmante – racconta Lanfranchi –. I ragazzi hanno dato tutto, non solo in termini atletici ma anche nel modo in cui hanno saputo affrontare ogni sfida, uniti e concentrati sull’obiettivo comune”.

L’ultimo successo stagionale, che ha certificato il primo posto nel girone, è arrivato con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di più di una semplice squadra vincente: un gruppo coeso, in cui la crescita sportiva va di pari passo con quella personale. “Allenare questi ragazzi è stato un privilegio – sottolinea De Capitani – Abbiamo voluto che ogni allenamento fosse un’occasione non solo per migliorare tecnicamente, ma anche per crescere come persone. I risultati in vasca sono la conseguenza di questo approccio”.

In cima alla classifica c’è un solo nome: Viribus Unitis. Un nome che già nel significato – forza nell’unità – sintetizza lo spirito di un gruppo che ha saputo affrontare la stagione con testa e cuore, fino al fischio finale. Un successo che non si misura solo in punti, ma in valori trasmessi e legami costruiti.