Pallavolo Olginate. Esordio in casa il 19 ottobre per la serie C

Settimana di novità per la Pallavolo Olginate

La prima squadra pronta per il campionato regionale di serie C

OLGINATE – Fipav Lombardia ha ufficializzato il calendario definitivo del campionato: l’esordio delle olginatesi, inserite nel girone B, è previsto sabato 19 ottobre alle 21 al palazzetto di via Campagnola contro il Visette Volley (Mi); quindi subito due ostiche trasferte, sabato 26 ottobre alle 21 a Concorezzo, una delle accreditate ai piani alti della classifica, e sabato 2 novembre alle 21 a Galbiate per il derby lecchese contro la formazione guidata dall’ex Fabio Gritti.

Il girone B risulta formato da 13 squadre dopo il ritiro della Pallavolo Carimate (Co): Padernese e Galbiate (Lc), Progetto Valtellina Volley (So), Polisportiva Vedanese, Pallavolo Concorezzo e Lazzate (Mb), Pool Volley Alta Brianza (Co), Curno 2010 e Valpala (Bg), Cambiaghese, Novate e Visette Volley (Mi). La prima classificata passerà direttamente in serie B2, la seconda e la terza andranno ai playoff.

L’altra novità riguarda l’anteprima delle nuove divise di gioco, su cui trovano spazio alcuni dei principali sponsor che sosterranno la squadra olginatese nella nuova avventura in serie C.

Dopo l’entusiasmante cavalcata dello scorso anno con la vittoria del campionato di serie D la formazione olginatese riconferma il title name Morganti Insurance Brokers Olginate; confermati anche i main sponsor Gierre Olginate, Nis-Car Olginate-Lecco, Securemme Olginate, Brianzatende Garlate, McDonald’s Garlate-Lecco, Panificio Panzeri di Valgreghentino.

“Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor principali e minori, che ancora una volta ci hanno dato fiducia e ci sosterranno anche in questa stagione – commenta il presidente Samuele Biffi – Alcuni, come Gierre di Giorgio Turrisi, Securemme di Marco e Paola Malighetti, Nis-Car di Antonio Colombo sono con noi da tanti anni e hanno permesso alla nostra società di crescere progressivamente, sia in quantità che in qualità. Importante riconoscenza anche per Morganti Insurance Brokers di Roberto Morganti, affiancatosi dalla passata stagione, dando un prezioso contributo per rafforzare ancora di più il nostro progetto”.

“La Morganti Insurance Brokers, nel segno della continuità e dei successi ottenuti, anche quest’anno supporterà la squadra in serie C, augurando alle sue leonesse di ottenere prestigiosi risultati sportivi – aggiunge Roberto Morganti – Ringrazio sentitamente la Polisportiva Olginate e la sua dirigenza per l’impegno, la professionalità e l’organizzazione che in tutte le attività sportive vengono quotidianamente profusi”.

Nel frattempo giovedì sera la squadra ha concluso la prima fase del torneo di Concorezzo (12 squadre impegnate), con la vittoria casalinga per 4-1 contro il New Volley Adda, che fa seguito alle vittorie per 3-2 sul campo del Lazzate, altra candidata ai piani alti della classifica del girone B di serie C, e per 5-0 contro il Volley Como (serie D) e alla sconfitta per 1-4 sul terreno di gioco del Venegono (Varese), serie C girone A. Domenica 6 ottobre a Concorezzo si giocheranno le fasi finali del torneo per le prime quattro squadre classificate: Olginate (terza classificata), affronterà al mattino Lazzate (seconda classificata) nella seconda semifinale, mentre nella prima semifinale si affronteranno Soresina (prima classificata) e Concorezzo (quarta classificata). Nel pomeriggio le finali terzo/quarto e primo/secondo posto.

Infine, domenica 13 ottobre alle 10.30, al palazzetto comunale di via Campagnola a Olginate, è fissata la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2019-2020.

Quest’anno la società olginatese sarà impegnata nei vari campionati: Palla rilanciata, Minivolley S3 3×3, Minivolley S3 4×4, Under 12 con due squadre, Under 13,. Under 14, Under 16 con due squadre, Under 18, Seconda divisione con due squadre, Serie C.

Alla presentazione saranno presenti le atlete, lo staff tecnico, i dirigenti, i collaboratori e i genitori per un momento di festa insieme.