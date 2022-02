Partito il campionato brianzolo di corsa campestre, successo di Martina Bilora

Sono stati 213 i partecipanti a alla gara d’esordio curata dall’Avis Oggiono

Dopo la prima prova saltata lo scorso 15 gennaio, il campionato farà tappa ad Agrate Brianza

OGGIONO – Era in calendario come seconda prova del campionato brianzolo 2022, ma di fatto è stata la gara di esordio visto che a Cantù, il 15 gennaio, la prima prova era stata rimandata a data da destinarsi a causa dei crescenti contagi del Codid-19. A Oggiono pur con restrizioni la gara si è disputata regolarmente solo che a differenza degli altri anni quando gareggiavano tutte le categorie, questa volta hanno potuto gareggiare solo dalla categoria Juniores in su.

Tre gare disputate, SM50 e oltre, Junior maschili e tutte le categorie femminili e dalle Promesse sino ai Master 45 maschile

Sono stati 213 i partecipanti a questa gara di esordio curata dall’Avis Oggiono. Un passo indietro rispetto alle edizioni precedenti quando si contavano numeri vicino ai 1000 partecipanti, ma in questo particolare momento è importante ripartire, la gara più partecipata è stata la prima, quella riservata ai Master, che comprendeva le categorie dai 50 in su e che ha visto al traguardo 100 atleti.

Stefano Lissoni del Gruppo Ethos Running Team in 21’58” taglia il traguardo vittorioso e precede Massimiliano Rigamonti dell’ASD Marciacaratesi che arriva in 22’12” entrambi i concorrenti sono della categoria SM50, 3° in gara ma primo tra i SM55 Felice Piantanida della Soc Escursionisti Civatesi in 22’18”. Gli altri podi dei nostri vedono Fabio Copes Ethos Running 3° tra i SM50, Carlo Corti Atl 42195 Blu Frida 3° tra i SM55, Maurizio Coppa Ethos Running 1° tra i SM60, Alberto Panzeri Avis Oggiono 3° tra i SM60, Carlo Giovanni Biffi Osa Org Sportivi Alpinisti 2° SM70.

Seconda gara e vittoria per Daniele Corti dell’Avis Oggiono.

Con tutte le categorie femminili in gara e con gli Junior maschili, parte la seconda gara che vede 38 classificati, a tagliare il traguardo per primo dopo 10’35” è Daniele Corti dell’Avis Oggiono, in seconda posizione Martina Bilora degli Esc Falchi Olginatesi che ovviamente vince tra le donne con 11’10”. Gli altri piazzamenti da podio dei nostri vedono Silvia Gilardi della Sev Valmadrera 1^ tra le SF40, Nadia Corti atl 42195 Blu Frida 1^ Promesse, Daniela Gilardi Sev Valmadrera 1^ SF55, Daniela Busnelli Ethos Running 1^ SF45, Maria Angela Palleria Atl 42195 Blu Frida 3^ SF50, Cinzia Negri Atl 42195 Blu Frida 2^ SF60.

Terza gara con gli Assoluti, Francesco Bona su tutti

Sono stati 75 gli atleti in questa terza ed ultima gara, tra tutti svetta Francesco Bona della Caivano Runners che vince in 19’17” davanti a Alessandro Riva del Gsa Cometa arrivato in 19’50” con Leonardo Vanini del Cus INsubria Varese Como 3° Assoluto in 19’57”. I nostri vanno a podio con Davide Maggi Soc Escursionisti Civatesi 2° SM35, Mattia Canali Atl 87 Oggiono 1° PM, Matteo Villarosa Ethos Running 1° SM40.

Le altre date e sedi del campionato

Salvo ripensamenti delle ultime ore, il campionato brianzolo proseguirà il 12 febbraio a Agrate Brianza, il 19 febbraio al Parco di Monza, il 26 febbraio a Desio, il 12 marzo a Desio la conclusione del campionato.