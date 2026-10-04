Promozione. Il Costamasnaga espugna il campo di Morbegno imponendosi 1-0

La rete di Giovanni Castagna regala i tre punti alla formazione grigiorossa

Pareggio per il Rovagnate e nuova sconfitta per la ColicoDerviese

COSTAMASNAGA – Giornata positiva per due compagini lecchesi su tre nel Girone D di Promozione: vince il Costamasnaga, pareggia il Rovagnate, invece perde ancora la ColicoDerviese. Il Costamasnaga si porta con la vittoria odierna contro l’Olympic Morbegno a ridosso della zona playoff.

La gara giocata a Morbegno è stata decisa dal gol di Giovanni Castagna che ha segnato con un tap-in vincente alla mezz’ora del primo tempo. “Una partita combattuta – racconta il team manager Mattia Molteni – noi siamo ordinati soprattutto in difesa e non prendere gol. Loro hanno avuto alcune occasioni ma il nostro portiere ha risposto presente. Poteva esserci un margine più ampio di scarto ma non siamo riusciti a segnare ancora”.

Un punto solo per il Rovagnate che tra le mura amiche raccoglie un pareggio contro l’Altabrianza Tavernerio. Apre le marcature gli ospiti che vanno in vantaggio con un autogol al 35′, i biancorossi rispondono con Cortesi che va a segno su rigore al 66′.

La ColicoDerviese colleziona un’altra dura sconfitta contro il Lissone che s’impone in casa per 3-1. I lecchesi vanno in vantaggio con Adamoli ma i brianzoli trovano subito il pareggio con Mollica al 32′. Nella ripresa Figerio al 50′ segna il gol del vantaggio del Lissone, e Lolli chiude la partita all’87′.