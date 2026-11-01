Promozione. Il Costamasnaga stravince 5-1 contro il Rovagnate

La squadra di mister Andrea Ronchi sale al settimo posto in classifica

Torna a vincere la ColicoDerviese: 3-0 alla Di Po Vimercatese

COSTAMASNAGA – Grande vittoria nel derby lecchese per il Costamasnaga che s’impone 5-1 contro il Rovagnate in trasferta. La squadra guidata da mister Andrea Ronchi sale al settimo posto nella classifica del Girone D di Promozione a quattro punti dalla zona play-off.

La partita si apre con il tiro da fuori area di Zubani, rispondono i padroni di casa con il gol di Cortesi, gli ospiti reagiscono poco dopo con i gol Amigoni e Codianni. Nella ripresa il Costa va ancora a segno con la doppietta targata Amigoni.

Torna alla vittoria anche la ColicoDerviese che vince in casa contro la Di Po Vimercatese per 3-0 con tripletta di Redaelli: due gol su azione nel primo tempo e uno nella ripresa su rigore da lui procurato.

Commenta la prestazione odierna dei gialloblù il ds Luca Dell’Orto: “Una partita che certifica la nostra crescita, dopo il pareggio della settimana scorsa a Costa è arrivata una vittoria sonora e importante per la nostra classifica. Stiamo crescendo sia come condizione che conoscenza tra i giocatori, essendo una squadra totalmente nuova. Adesso guardiamo alla prossima che è altrettanto importante perché sarà uno scontro diretto contro la Pontelambrese”.