Promozione. Il derby tra Costamasnaga e ColicoDerviese finisce 2-2

Sfida pirotecnica tra le due squadre lecchesi: 2-2 il punteggio finale

L’Ars Rovagnate pareggia 1-1 in casa del Cantù San Paolo

COSTAMASNAGA – Tre pareggi per le formazioni lecchesi impegnate nel Girone D di Promozione 2026/27: il Rovagnate pareggia 1-1 in trasferta contro il Cantù San Paolo. Mentre il derby tra Costamasnaga e ColicoDerviese finisce col punteggio di 2-2.

Una gara aperta quella giocata in casa dei grigiorossi che passano subito in svantaggio al 2′ minuto di gioco, è Rusconi ha firmare il gol con un tap-in vincente sotto rete. Nel finale di tempo, al 40′, il Costa trova il pareggio con la bella punizione di Boni. Poi ad inizio ripresa la ColicoDerviese ripassa in vantaggio con la rete di Gakou, ma al 74′ la partita torna in parità con il gol su rigore di Codianni.

Per Mattia Molteni, team manager del Costamasnaga, è stata: “Una partita scoppiettante da una parte e dall’altra, noi in entrambi i gol subiti abbiamo commesso delle leggerezze difensive da migliorare. Però la squadra ha avuto una bella reazione e ha trovato due volte il pareggio che secondo me è un risultato giusto”.

Un punto anche per il Rovagnate di Ziliotto che contro il Cantù San Paolo sotto di un gol, realizzato da Leone al 15′ del primo tempo, riesce a trovare il pareggio con Cortesi al 65′.

Il team manager Riccardo Brenna analizza la gara esterna: “Una partita non interpretata al meglio dalla squadra, siamo stati molli in tante situazioni di gioco. Avremmo voluto una vittoria però abbiamo sbagliato davvero tanto, dobbiamo essere più concentrati e concreti. Martedì ripartiamo perchè domenica ci aspetta una partita molto importante contro il Costamasnaga in casa nostra”.