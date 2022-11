Prova di carattere per Pallamano Molteno: vittoria contro l’Arcom

Chiuso il primo tempo in svantaggio, il Molteno riprende fiducia e vince 25-23

MOLTENO – Prova da incorniciare per la Pallamano Molteno, che si prende una vittoria tutta meritata contro la squadra vicentina dell’Arcom, terza forza del campionato. Con la giusta determinazione, concentrazione e maturità, la squadra moltenese è riuscita a ribaltare un primo tempo sull’11-14 con una prova corale e di squadra.

Cinici e perfetti nel secondo tempo, i ragazzi di Dumnic ci hanno messo carattere dopo i primi contratti trenta minuti di gioco, in cui non sono riusciti ad arginare gli attacchi della formazione ospite. L’Arcom infatti è riuscito anche a trovare un break importante portandosi sul 7-11. Il tecnico, insieme alla squadra, sono stati bravi nel mantenere la calma, leggendo bene la partita e rimanendo sempre attenti e risoluti, pur in svantaggio di tre reti al termine del primo tempo.

“Nella seconda fase di gioco, il Salumificio Riva Molteno cambia decisamente ritmo alla gara – ci spiega il direttore sportivo Matteo Somaschini-. Grazie alle strepitose parate del nostro portiere Marco Donadello, miglior giocatore della partita, la squadra ha preso fiducia e ha iniziato a recuperare reti su reti con un Alessandro De Angelis, autentico cecchino, e miglior marcatore della partita”.

Il Molteno, attorno al settimo minuto, trova la rete del pareggio (16-16). Poco dopo gli oronero si portano sul +2 (21-19), con il capitano e condottiero Samuele Riva che, rientrato da un lungo infortunio, porta tutta la sua grinta in campo. I moltenesi grazie all’esperienza di Marko Vidovic trovano il +3 (24-21) a sei minuti dalla fine. Il tecnico Dumnic tiene alta la concentrazione, e i ragazzi rispondono mettendo nel gioco orgoglio e spirito di gruppo. Il Molteno alla fine vince 25-23.

“Una vittoria importante per la squadra, per i tifosi, per la società, dopo un periodo molto complicato. Un successo- conclude Somaschini- di tutto il gruppo che fa morale, in vista del prossimo big match contro l’Eppan (primo in classifica) il prossimo sabato”.