Associazione Links e NibionnOggiono insieme per i ragazzi diversamente abili

Il progetto ha portato alla formazione di una squadra di calcio di 4^Categoria

OGGIONO – “Non mollare mai”: è questo il motto che viene continuamente ripetuto e scandito ad alta voce nello spogliatoio e sul campo dai calciatori del NibionnOggiono.

Non ci riferiamo però alla formazione che sta ben figurando nel campionato di Serie D, bensì ai ragazzi diversamente abili, seguiti dall’Associazione Links, che da quest’anno indossano la casacca blu-rosso-verde della società brianzola nel campionato di Quarta Categoria, ovvero la divisione di Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

Proprio al campionato di Quarta Categoria l’Associazione Links, attiva nell’erbese e non solo da diverso tempo, ha strizzato l’occhio dalla scorsa stagione. Grazie all’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività a contatto con persone diversamente abili e alla stretta collaborazione con le Cooperative Sociali Noi Genitori di Erba e Il Gabbiano di Cantù, a inizio 2019 i volontari dell’associazione hanno pensato di creare una squadra di calcio, come spiegato dal responsabile dell’ambito sportivo Manuel Maggioni.

“L’intento di Links fin dalla sua nascita è quello di dare la possibilità alle persone diversamente abili di ritagliarsi un proprio spazio nella società. Allo stesso tempo siamo convinti che per raggiungere questo obiettivo lo sport rappresenti un mezzo molto importante, attraverso il quale i ragazzi possano far emergere i propri maggiori talenti. Oltre al calcio abbiamo anche una squadra di basket e realizziamo un corso di spinning; più in generale la nostra volontà è creare momenti di svago che vadano oltre le normali attività delle quali si occupano quotidianamente i ragazzi che seguiamo”.

Dalle prime esperienze di Calcio a 5 alla 4^Categoria

L’idea di Links di iscriversi a un campionato federale parte da altre precedenti esperienze maturate nel Calcio a 5. A inizio 2019 l’associazione ha costituito la prima squadra di Calcio a 7 giocatori, che ha preso parte alla terza serie della 4^Categoria ottenendo subito risultati molto importanti, culminati nella vittoria del campionato regionale e nella promozione in seconda serie.

Da questa stagione però Links ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti, stringendo una forte collaborazione con il NibionnOggiono Calcio.

“Siamo molto contenti di poter lavorare a contatto con una realtà che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. Con il NibionnOggiono c’è stata subito sintonia sul progetto e sui valori che lo contraddistinguono. Tengo a ringraziare tutta la società, in particolare il segretario Guglielmo Binda, per l’aiuto che ci sta fornendo”.

Proprio nell’ultimo weekend la formazione del NibionnOggiono-Links ha fatto il suo esordio in campionato al Centro Sportivo “Bettinelli” di Milano, sede di tutte le gare della competizione, battendo 4-2 il Renate. La vittoria all’esordio stagionale ha gasato tutto l’ambiente ma i ragazzi sono consapevoli che dovranno continuare ad allenarsi duramente per affrontare al meglio anche i futuri impegni.

La forza del progetto

“Quel che tengo a sottolineare è la forza del progetto e il beneficio che dà ai ragazzi così come ai volontari. Tante volte restiamo stupiti della determinazione e della passione che vengono messe in campo e capiamo quanto tutto questo sia positivo per superare ogni tipo di difficoltà. Credo che un’esperienza di volontariato la si possa comprendere solo sperimentandola in prima persona. Colgo l’occasione per ringraziare i volontari di Links, i nostri allenatori Marco Longoni e Paolo Arrigoni e per rivolgere un invito ad avvicinarsi alla nostra realtà e a scoprire l’associazione” queste le parole conclusive di Maggioni.