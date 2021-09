Rugby. Che divertimento per i giovani dell’ASD Oggiono Rugby a Casargo

Mini ritiro al CFP per i rugbisti oggionesi

“Un’esperienza diversa per i nostri ragazzi, dopo un periodo difficile”

OGGIONO – Bella esperienza nel fine settimana per la squadra U13 dell’ASD Oggiono Rugby. I ragazzi – insieme agli allenatori Vinicio e Nicolò Pellegrino – hanno fatto un ritiro presso il CFP di Casargo.

Una ventina di giovanissimi atleti oggionesi sono saliti in Valsassina sabato 25 settembre 2021 per svolgere il primo mini ritiro della loro giovane carriera. Allenamento sabato pomeriggio, serata insieme con pernottamento nella scuola valsassinese e altro allenamento la domenica mattina per i giovanissimi rugbisti, tutti entusiasti.

“Dopo il Covid i tanti allenamenti saltati, abbiamo scelto di far fare un’esperienza diversa ai ragazzi della nostra U13 – dichiara Silvia Colombo, addetto stampa dell’ASD Oggiono Rugby – la squadra era al completo e tutti i presenti sono stati incredibilmente entusiasti dell’iniziativa”.