Rugby giovanile. Che festa per l’Oggiono Rugby al 40° “Trofeo di carnevale”

Quasi cento atleti in campo per i lecchesi

“Una giornata di festa, i nostri ragazzi hanno dato il meglio”

USMATE VELATE – Tanti giovani atleti dell’Oggiono Rugby Club sono scesi in campo per il 40° “Trofeo di carnevale”, organizzato dall’associazione sportiva Velate Rugby 1981.

I ragazzi della “scuderia” di Vinicio Pellegrino erano circa un centinaio, divisi tra U7, U9, U11 e U13.

Al raggruppamento organizzato dal Velate hanno partecipato, oltre all’Oggiono e alla squadra di casa, anche Seregno e Parabiago. I ragazzi oggionesi hanno mostrato un ottimo rugby, con un bel gioco corale.

“Siamo contentissimi del pomeriggio di festa. I nostri ragazzi hanno, come sempre, dato il meglio. Si sono divertiti, hanno giocato come sanno senza mai arrendersi e giocando insieme come una grande squadra – dichiara la responsabile Alessia Redaelli – gli ottimi risultati ci fanno continuare a credere che il nostro rugby è davvero tutta un’altra storia. Ringraziamo il Velate rugby per la splendida accoglienza e organizzazione”.