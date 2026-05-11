Rugby giovanile. L’Oggiono Rugby Club “corsaro” in Francia

Vinto il torneo a Pennes Mirabeau

Due vittorie in altrettante partite per gli oggionesi

OGGIONO – Grandissima soddisfazione per la squadra U14 dell’Oggiono Rugby Club. Insieme agli amici del Delebio Rugby, i ragazzi gialloverdi hanno vinto il torneo organizzato dal Pennes Mirabeau Cadeneaux Rugby nell’omonima città transalpina, sita nei pressi di Marsiglia.

Gli oggionesi sono partiti venerdì 8 maggio e hanno disputato le due gare del triangolare sabato 9. La sfida contro una formazione di Marsiglia non ha dato particolari problemi (24-0), quella contro i padroni di casa qualcuno in più. La formazione locale ha segnato la prima meta del match (7-0) ma i lecchesi hanno preso ben presto il comando della partita, vincendo col punteggio di 7-31.

“Il vero successo è stato vedere una squadra unita, ragazzi capaci di aiutarsi in ogni momento, divertirsi insieme e mettere il gruppo davanti al singolo – dichiara il presidente Manolo Piani, presente alla trasferta – è questo che rende speciale ciò che avete fatto oggi”.