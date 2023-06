Rugby. Nuova casa per l’Oggiono Rugby Club

La società del presidente Dell’Oro si sposta nel centro sportivo di Oggiono

“Dopo tanti anni di attività, finalmente siamo a casa”

OGGIONO – Dopo tanti anni di attività, finalmente l’Oggiono Rugby Club è arrivato a casa. La società del presidente Romeo Dell’Oro ha infatti vinto un bando di concorso comunale per la gestione del centro sportivo di Oggiono fino al 30 settembre prossimo.

I volenterosi atleti della società oggionese si sono già messi a disposizione per le prime piccole sistemazioni di manutenzione.

“Abbiamo vinto un bando comunale e fino al 30 settembre la gestione del centro sportivo sarà nostra – dichiara il presidente Dell’Oro – abbiamo già iniziato a svolgere qualche piccola attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Siamo fiduciosi che, alla scadenza del termine, la convenzione possa essere prorogata anche nei mesi successivi”.

Il cambio di campo si è rivelato necessario per una migliore gestione dell’attività sportiva. “Avevamo bisogno di uno spazio più grande, in questa maniera riusciamo a portare tutte le under in un campo solo. In più sono orgoglioso di poter finalmente giocare sul campo di casa perché, nonostante ci chiamassimo Oggiono, è la prima volta che possiamo contare sul centro sportivo cittadino”.