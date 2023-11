Salumifico Riva Molteno in trasferta nelle Marche: sfiderà il Chiaravalle

Reduce da tre vittorie, la squadra moltenese non deve però abbassare la guardia contro la seconda in classifica

Il DS Somaschini: “Dobbiamo fare il nostro gioco e giocare da Molteno”

MOLTENO – Salumificio Riva Molteno pronto per la trasferta nelle Marche: nel prossimo fine settimana la squadra di pallamano moltenese sarà impegnata sull’ostico campo del Pubbliesse Chiaravalle, formazione che la scorsa settimana è andata a vincere sul campo dell’ex prima della classe, il Tecnocem San Lazzaro Bologna. L’incontro sarà valido per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie A Silver.

La vittoria della squadra marchigiana di mister Guidotti ha portato il Chiaravalle al secondo posto in classifica, dietro al Camerano. E’ doveroso rimarcare che il Salumificio Riva Molteno, grazie alle ultime tre vittorie ottenute in campionato contro Sassari, Enna e Palermo, si trova al quinto posto della generale, a soli tre punti dal duo San Lazzaro e lo stesso Chiaravalle.

La squadra moltenese sta attraversando un buon periodo di forma, ma la sfida di sabato sera (ore 18) presenta alcune difficoltà, come spiega il direttore sportivo Matteo Somaschini:

“La squadra del Chiaravalle è decisamente una formazione compatta e che schiera elementi di grande esperienza, che hanno militato anche in Serie A Gold. Hanno giocatori come Castillo, Santinelli ed il portiere Sanchez, che sono delle certezze. Ovviamente il Molteno sa come comportarsi in queste situazioni – precisa Somaschini – e il tecnico Dumnic, sta preparando in maniera dettagliata questa sfida. Noi abbiamo rispetto di tutte le avversarie, ma il Molteno nelle ultime partite ha dimostrato il suo valore, con una squadra determinata e convinta dei propri mezzi. Il Molteno è al completo e deve scendere in campo con tutte le motivazioni del caso. Evitare di commettere troppi errori, concretizzare al meglio ogni fase di gioco che andrà a costruire, mantenere la giusta concentrazione. Un Molteno che è competitivo, a cui non manca nulla rispetto alle formazioni che la precedono in classifica. Facciamo il nostro gioco e giochiamo da Molteno”.