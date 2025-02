Settore giovanile e scuola calcio: la PSG MoltenoBrongio si riorganizza

La Polisportiva di San Giorgio MoltenoBrongio cambia assetto, novità nell’organigramma per garantire continuità e sviluppo in previsione della stagione 2025/2026

Il presidente Rigamonti spiega le scelte strategiche della PSG, puntando su un settore giovanile sempre più competitivo

MOLTENO – La Polisportiva di San Giorgio MoltenoBrongio si prepara a un importante restyling in vista della prossima stagione sportiva 2025/2026, con significativi cambiamenti nell’organigramma societario.

Il primo grande avvicendamento riguarda il settore giovanile: Marco Conti lascia il ruolo di responsabile per assumere la carica di Direttore Generale. “Ringrazio la Società per la fiducia che da anni ripone nella mia figura, sono felice di accettare questo nuovo ruolo – ha dichiarato Conti – Il mio compito sarà quello di fare da ponte tra il settore giovanile e la prima squadra, accompagnando i nostri giovani talenti nel grande salto dal calcio giovanile al calcio dei grandi”.

A raccogliere il testimone come direttore del Settore Giovanile sarà Matteo Russo, attuale responsabile dell’Attività di Base, mentre Matteo Valsecchi è stato confermato come Responsabile dell’Agonistica. Nelle categorie più piccole, Alessio Carsaniga viene promosso a responsabile dell’Attività di Base, a conferma della volontà di dare continuità a un progetto in costante crescita.

Novità anche nella scuola calcio, dove Marina Redaelli lascia il posto a Federico Benzoni, tecnico con esperienze in Accademia Como, Varesina e, negli ultimi quattro anni, responsabile dell’attività di base dell’Ardisci e Maslianico. “Ringraziamo Marina per l’ottimo lavoro svolto in questi quattro anni – ha commentato Russo- Grazie alla sua professionalità siamo cresciuti molto sotto il profilo tecnico e organizzativo. Accogliamo con entusiasmo Federico, certi che saprà raccogliere al meglio questa eredità e arricchire ulteriormente la nostra offerta formativa, anche in collaborazione con il Calcio Lecco, di cui rappresentiamo la Scuola Calcio Ufficiale”.

Soddisfatto anche il presidente Antonio Rigamonti, che ha sottolineato l’importanza di questi cambiamenti: “Abbiamo deciso di strutturare la Società in maniera ancora più specifica, inserendo nuove figure e confermando chi ha contribuito a renderci la realtà che siamo oggi. Da anni investiamo nel settore giovanile e nelle infrastrutture per garantire ai nostri calciatori un percorso di alto livello. I risultati ci danno ragione e ora vogliamo crescere ulteriormente anche nella Prima squadra e nella Juniores, per offrire ai nostri giovani un ambiente competente e competitivo fino alle massime categorie”.

Un segnale di continuità e di crescita per la PSG MoltenoBrongio, che non si ferma qui: ulteriori novità sono in arrivo per la prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare sempre di più i servizi offerti ai tesserati. Il futuro si prospetta radioso per la società.