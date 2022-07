Quinta edizione del memorial Claudio Cappelli corsa non competitiva di 5km

Alla regia dell’evento DF Sport Specialist e CAB Polidiagnistico

SIRTORI – In 800 si sono presntati all’alba, questa mattina, giovedì, alla tradizionale “5.45 Run, Walk, Breakfast” gara di corsa non competitiva organizzata da CAB Polidiagnostico e DF Sport Specialist. 5 chilometri di gara che si snoda lungo un percorso misto asfalto e sterrato con partenza e arrivo nel piazzale di DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori, da percorre correndo o camminando, perché, come sottolineano gli organizzatori: “l’importante è muoversi in compagnia”.

“Una delle regole d’oro per avere uno stile di vita sano – spiegano – è fare attività fisica tutti i giorni, e quale modo migliore per farlo se non iniziando la propria giornata con una bella corsa!”. E così questa mattina sono stati davvero tante le persone che hanno aderito all’evento intitolato a Claudio Cappelli e giunto alla quinta edizione.

Sport ma anche solidarietà, infatti la quota di partecipazione (5 euro) sarà totalmente devoluta in beneficenza.

Dopo aver tagliato il traguardo, a tutti i partecipanti è stato consegnato un pacco gara con gadget e colazione individuale. Come l’anno scorso anche quest’anno si sono unite a CAB e DF Sport Specialist anche le Piscine di Barzanò e per tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, è stato possibile accedere con ingresso gratuito alle piscine dalle 6.30 fino alle 8.00 per un po’ di nuoto libero.