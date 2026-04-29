Sport e condivisione per gli alunni dell’Ic di Oggiono e del Molinatto

Giornata dedicata all’atletica: protagonisti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle primarie

Un’esperienza significativa che ha saputo unire, ancora una volta, i valori dello sport alla gioia dello stare insieme

OGGIONO – Martedì 21 aprile si è svolta, presso il centro sportivo De Coubertin di Oggiono, la giornata dedicata all’atletica leggera che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale

di Oggiono (plessi Diaz, Peslago, Annone, Ello e Dolzago) e della scuola primaria Molinatto. La mattinata ha trasformato l’impianto in un vivace palcoscenico di sport e condivisione.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande festa e con un’ottima gestione dei tempi, permettendo ai numerosi bambini di cimentarsi nelle tre specialità previste: il salto in lungo, il lancio del vortex e i 60 metri di velocità. Gli alunni si sono distinti per l’entusiasmo, l’impegno e il corretto spirito sportivo, affrontando ogni prova con determinazione e impegno. Fondamentale è stata la collaborazione con l’Atletica 87 e con i professori e i ragazzi della classe 4^ del Liceo Sportivo Bachelet, il cui supporto nelle varie postazioni di gara ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

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Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, grande sostenitrice di queste iniziative, ai Sindaci dei Comuni delle scuole partecipanti e al consigliere con delega allo Sport Muscariello, che hanno partecipato attivamente alle premiazioni sul posto, sottolineando il valore educativo di queste iniziative.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle docenti organizzatrici, la docente di educazione motoria Andrea Ferrari e la docente Daniela Corti, che hanno curato ogni dettaglio della mattinata sportiva, e da tutti gli insegnanti presenti per l’atteggiamento positivo dimostrato dai piccoli atleti. Un’esperienza significativa che ha saputo unire, ancora una volta, i valori dello sport alla gioia dello stare insieme.