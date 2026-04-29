Sport e condivisione per gli alunni dell’Ic di Oggiono e del Molinatto

Giornata dedicata all’atletica: protagonisti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle primarie
Un’esperienza significativa che ha saputo unire, ancora una volta, i valori dello sport alla gioia dello stare insieme
OGGIONO – Martedì 21 aprile si è svolta, presso il centro sportivo De Coubertin di Oggiono, la giornata dedicata all’atletica leggera che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale
di Oggiono (plessi Diaz, Peslago, Annone, Ello e Dolzago) e della scuola primaria Molinatto. La mattinata ha trasformato l’impianto in un vivace palcoscenico di sport e condivisione.
La manifestazione si è svolta in un clima di grande festa e con un’ottima gestione dei tempi, permettendo ai numerosi bambini di cimentarsi nelle tre specialità previste: il salto in lungo, il lancio del vortex e i 60 metri di velocità. Gli alunni si sono distinti per l’entusiasmo, l’impegno e il corretto spirito sportivo, affrontando ogni prova con determinazione e impegno. Fondamentale è stata la collaborazione con l’Atletica 87 e con i professori e i ragazzi della classe 4^ del Liceo Sportivo Bachelet, il cui supporto nelle varie postazioni di gara ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.
Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, grande sostenitrice di queste iniziative, ai Sindaci dei Comuni delle scuole partecipanti e al consigliere con delega allo Sport Muscariello, che hanno partecipato attivamente alle premiazioni sul posto, sottolineando il valore educativo di queste iniziative.
Grande soddisfazione è stata espressa dalle docenti organizzatrici, la docente di educazione motoria Andrea Ferrari e la docente Daniela Corti, che hanno curato ogni dettaglio della mattinata sportiva, e da tutti gli insegnanti presenti per l’atteggiamento positivo dimostrato dai piccoli atleti. Un’esperienza significativa che ha saputo unire, ancora una volta, i valori dello sport alla gioia dello stare insieme.