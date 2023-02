Successo per il progetto scolastico “Crescere con la Pallamano”

Il progetto è promosso dall’Handball Club Molteno e ha coinvolto 11 scuole primarie e oltre 130 alunni

MOLTENO – “Crescere con la Pallamano” è questo il titolo del progetto sportivo che ha visto protagoniste diverse scuole del territorio e la società Handball Club Molteno conosciuta per la sua gloriosa storia e per le numerose squadre presenti nei vari campionati nazionali: dalla prima squadra in Serie A2, fino all’Under 9-11.

Il progetto sviluppato nelle classi terze, quarte e quinte, è stato curato dagli istruttori/allenatori Esteban Alonso e Branko Dumnic, dagli istruttori/giocatori di A2 Davide Campestrini e Marco Donadello impegnati presso undici scuole primarie lecchesi dai primi giorni di ottobre.

Il corso si è concluso per le classi quinte con l’appuntamento più emozionante, quando sabato scorso si è svolto il torneo finale fra tutte le squadre vincitrici dei tornei interni alle primarie, che si sono qualificate per la finalissima.

“E’ stata l’apoteosi – spiegano giocatori e allenatori dell’Handball Club Molteno – una coinvolgente conclusione che ha visto gareggiare e confrontarsi 15 squadre, almeno 130 alunni, impegnati sui 3 campi ricavati all’interno delle strutture PalaSanGiorgio (oratorio di Molteno) e Palestra E. Mauri dell’ICS di Molteno, per un totale di 48 partite. In tribuna erano presenti altrettanti genitori come i bambini. E poi insegnanti e il personale dello staff dell’Handball Club Molteno, per permettere lo svolgersi di un torneo che è stato soprattutto una bellissima festa per questi splendidi bambini”.

Le Scuole Primarie che hanno partecipato sono state: Molteno, Costa Masnaga, Bulciago, Nibionno, Oggiono (A. Diaz), Oggiono (S. D’Acquisto), Annone B.za, Ello, Dolzago, Cassago B.za, Cremella.

Per la cronaca, si è aggiudicata la coppa del primo classificato la squadra “We Are Dangerous” di Annone, ai posti d’onore i “Falchi Fiammanti” di Costa Masnaga e i “Nutella’s Coockie” di Oggiono (A.Diaz).

Ma la storia non termina qui: il lavoro presso le Primarie continua per le classi terze e quarte, si concluderà domenica 16 aprile con la finalissima: il supertorneo tra tutte le classi terze e quello fra le classi quarte, sarà un’altra grande festa.

“Con l’auspicio che sempre più ragazzi vengano a provare e a scegliere questo splendido sport, veloce, etico e spettacolare, ancora poco conosciuto in Italia ma apprezzatissimo e molto praticato e seguito nel mondo”, concludono dall’Handball Club Molteno.